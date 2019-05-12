«Это наше поражение»: кто в Польше хочет дружить с Россией

Нарушившееся сотрудничество Москвы и Варшавы является настоящим поражением для польской стороны, заявил бывший начальник Службы военной контрразведки Польши Януш Носек.

Военный выступил на конференции, организованной фондом Stratpoints, где раскритиковал нынешнюю ситуацию во взаимоотношениях Польши и России, передает ФАН.

«Мы должны как-то строить отношения, потому что конфронтация не служит ни соседям, ни Европе, ни НАТО», — указал экс-глава спецслужбы.

Генерал напомнил, что Россия была и останется соседом Польши.

В прошлом месяце глава российского МИД Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Кабо-Верде Луишем Фелипе Таварешем подчеркнул, что увеличение численности американских военнослужащих на территории Польши станет нарушением основополагающего соглашения между Россией и НАТО.

«Это отражает курс США на слом всех договоренностей, которые в сфере безопасности существовали в Евро-Атлантическом регионе. В данном случае речь идет о подрыве одного из ключевых положений основополагающего акта между Россией и НАТО», — пояснил российский дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что речь идет об акте, согласно которому существенные военные силы на территории новых участников НАТО не должны размещаться на постоянной основе.

По словам Лаврова, в Москве следят за ситуацией вокруг переговоров Варшавы и Вашингтона, а вероятное размещение военных сил не поможет укрепить положение Европы.

«Ни на Польшу, ни на какую-либо другую страну НАТО Россия не собирается нападать, это всем известно, все прекрасно понимают. Но в пылу старания угодить Вашингтону в русофобской риторике страны доходят до таких материальных воплощений конфронтационного подхода. До добра это не доведет», — сказал министр.

Чуть ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил приобретение немецкой стороной у России газа через газопровод «Северный поток — 2» с покупкой оружия.

По словам Моравецкого, несмотря на хорошие польско-немецкие торговые отношения, Варшава не разделяет позицию Берлина в связи со строительством «Северного потока — 2».

«Платить за российский газ — это как платить за оружие президента Путина», — заявил польский политик.

Он добавил, что польская сторона заключила долгосрочные контракты на приобретение сжиженного природного газа у США.

Также в середине прошлого месяца сообщалось, что визит главы Белого дома Дональда Трампа в Польшу может состояться 1 сентября и, возможно, именно тогда американский лидер объявит, что в Польше на постоянной основе будет размещена бронетанковая дивизия США.

В связи с этим президент Польши Анджей Дуда может быть приглашен в Белый дом в середине июля, чтобы урегулировать последние разногласия по поводу расширения американского военного присутствия в этой восточно-европейской стране.

Ранее Польша предложила США разместить у себя вне рамок НАТО (то есть в двустороннем порядке) на постоянной основе бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы по ее обустройству и содержанию.

Речь в данном случае идет о сумме порядка $1,5-2 млрд Даже здесь глава польского государства хочет сделать лишний, но глубокий реверанс в адрес нынешнего главы Белого дома и назвать будущую американскую базу на земле Польши Fort Trump.

Сейчас на территории страны расквартированы около 4,5 тыс. военнослужащих армии США — в составе американской бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.

В начале апреля нынешнего года бывший главнокомандующий Сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью изданию Wirtualna Polska заявил, что НАТО может нанести ядерный удар по России в случае «агрессии» Москвы в сторону Польши, сообщает ФАН.

«Это правда, что американцы намеревались нанести ядерный удар, чтобы остановить Красную Армию в Польше. Теперь существует аналогичный план, если [президент России Владимир] Путин ударит. Более того, в военном смысле это наиболее разумно», — подчеркнул польский генерал.

Он добавил, что Польша не сможет защититься от России без помощи со стороны НАТО — даже если будет тратить на оборону 5% ВВП. Кроме того, Скшипчак убежден, что НАТО в последнее время стал слабее, и свидетельствами тому — присоединение Россией Крыма и конфликт в Донбассе, в котором Киев обвиняет Россию (доказательств, впрочем, Украина представить не смогла, что признавали украинские политики).