Экс-командующий Северным флотом внес ясность в слухи о военном использовании белух

На Северном флоте не используют белух; обнаруженный у берегов Норвегии кит, вероятнее всего, имеет отношение к ученым, заявил адмирал Вячеслав Попов , возглавлявший флот в 1999-2001 годах.

«Это фантазии тех, кто это написал», — сказал он «Интерфаксу», комментируя сообщения норвежских СМИ о белухе-шпионе.

Попов отметил, что экипировка, обнаруженная на ките, использовалась учеными.

«Наверняка это ученые, которые отслеживают перемещения китов», — отметил адмирал.

В конце апреля норвежские СМИ сообщали, что у северного побережья страны рыбаки обнаружили белуху. Ближе к голове кита была замечена стяжка с креплением для камеры GoPro, на ремне было написано Equipment St.Petersburg.

Позднее Fiskeribladet написала, что белый кит, которого успели заподозрить в шпионаже, использовался для дельфинотерапии в российском центре.