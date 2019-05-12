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Экс-командующий Северным флотом внес ясность в слухи о военном использовании белух 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Norwegian Direcorate of Fisheries Sea Surveillance
На Северном флоте не используют белух; обнаруженный у берегов Норвегии кит, вероятнее всего, имеет отношение к ученым, заявил адмирал Вячеслав Попов, возглавлявший флот в 1999-2001 годах.
«Это фантазии тех, кто это написал», — сказал он «Интерфаксу», комментируя сообщения норвежских СМИ о белухе-шпионе.
Попов отметил, что экипировка, обнаруженная на ките, использовалась учеными.
«Наверняка это ученые, которые отслеживают перемещения китов», — отметил адмирал.
В конце апреля норвежские СМИ сообщали, что у северного побережья страны рыбаки обнаружили белуху. Ближе к голове кита была замечена стяжка с креплением для камеры GoPro, на ремне было написано Equipment St.Petersburg.
Позднее Fiskeribladet написала, что белый кит, которого успели заподозрить в шпионаже, использовался для дельфинотерапии в российском центре.
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Армия , Вячеслав Попов , Интерфакс , Норвегия
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