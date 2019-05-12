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Историк раскритиковал РПЦ за призыв не приписывать Сталину победу в войне. «Пускай вспомнят про свое сотрудничество с Гитлером» 

Ura.Ru + ещё 16 39 минут назад
Фото: URA.RU
Военный историк Борис Юлин раскритиковал призыв Русской православной церкви не приписывать победу в Великой Отечественной войне Иосифу Сталину. В беседе с «URA.RU» эксперт назвал предложение церкви «подлостью».
«Делая такие заявления, люди забывают, что Сталин был верховным главнокомандующим и представителем совета обороны. Говорить о том, что он не имеет отношения к победе — это ложь и подлость. Давайте тогда мы не будем приписывать победу в войне со шведами Петру I, а победу над ливонскими рыцарями — Александру Невскому», — заявил Юлин.
Историк также предложил вспомнить о сотрудничестве некоторых православных священников с нацистами в годы войны.
«Представителям церкви, когда они высказывают подобные суждения о Сталине, стоит напомнить про Псковскую миссию, про сотрудничество многих представителей РПЦ с Гитлером (Псковская православная миссия была создана при содействии германского руководства на оккупированных Вермахтом территориях РСФСР — прим. ред.) Сейчас РПЦ так обижена на советскую власть, потому что после революции ее отогнали от сытной кормушки», — заключил историк.
Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей, митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне. Священнослужитель заявил, что советский правитель сыграл свою роль в ослаблении армии СССР в 1930-е годы.
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Армия , Войска , Александр Невский , РПЦ
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