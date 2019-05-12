Американский историк рассказал, зачем США шпионили на парадах

Американский историк Джеймс Дэвид рассказал, почему парады Победы в СССР были объектом повышенного внимания со стороны западных спецслужб. По его словам, это мероприятие было единственным шансом рассмотреть советское вооружение с близкого расстояния.

К таким выводам он пришёл после ознакомления с рассекреченным архивом национальной безопасности, который был опубликован в 2018 году. По словам историка, разведку интересовали не только парады в Москве Ленинграде , но также и в Восточном Берлине и Праге.

На этих парадах мы могли получить очень подробные снимки, которые служили целям и запросам научно-технической разведки об этих вооружениях, которые другим путём получить было нельзя, — цитирует его РИА Новости.

Фотографии делались с разных ракурсов и разными людьми. На них можно было увидеть сверхсекретные ракеты, определить, сколько у неё ступеней, на каком топливе она летит, какую боевую массу способна нести.

Джеймс Дэвид объяснил, что к 60-м годам 20 века иностранцы вынуждены были минимизировать фоторазведку с воздуха. Это произошло после того, как был сбит самолёт разведчика Гарри Пауэрса. Парады были практически единственной возможностью увидеть то, что было скрыто от посторонних глаз.

Ранее News.ru писал, что парад Победы, который прошёл 9 мая в Москве, восхитил западные СМИ. Об этом важном мероприятии написали крупнейшие зарубежные издания. Больше всего журналистов впечатлила российская военная техника.