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США и Польша договорились укрепить восточный фланг НАТО 

ТК «Звезда» + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Страны намерены добиться этого за счет расширения присутствия США на территории Польши.
Замглавы министерства обороны США по политическим вопросам Джон Руд и замминистра национальной обороны Польши Томаш Шатковский обсудили в ходе встречи 10 мая в Пентагоне укрепление восточного фланга НАТО. По итогам переговоров стороны сделали совместное заявление, сообщает американское военное ведомство.
Страны намерены добиться этого за счет расширения присутствия США на территории Польши.
«Заместитель министра обороны США по вопросам политики Джон С. Руд и заместитель министра национальной обороны Польши Томаш Шатковский продолжили сегодня двусторонние обсуждения с целью изучения вариантов повышения безопасности восточного фланга НАТО посредством увеличения и продолжительного присутствия американских сил и средств в Польше», — говорится в сообщении.
В совместном заявлении также говорится, что стороны добились значительных успехов и продолжат обсуждение.
Ранее польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что Варшава и Вашингтон приняли решение увеличить численность американских войск в Польше.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова взять на себя расходы для увеличения военного контингента Соединенных Штатов и выделить на строительство базы два миллиарда долларов.
Сейчас на территории Польши находятся свыше 4,5 тысяч военнослужащих США в составе бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.
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Комментарии1
Армия , Войска , США , Анджей Дуда , Министерство обороны , Пентагон , НАТО , Польша
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