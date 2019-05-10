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ЛНР: мы сбили беспилотник украинских силовиков 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики сбила беспилотник украинской армии в районе линии соприкосновения в Донбассе, заявил глава пресс-службы Минобороны ЛНР Яков Осадчий.
По его словам, уничтоженной целью является летательный аппарат типа «Фантом», стоящий на вооружении 10-й горно-штурмовой бригады армии Незалежной.
С помощью дрона представители Киева пытались разведать обстановку на территории ЛНР в районе населённого пункта Весёлая гора, пишет РИА Новости.
Осадчий напомнил, что использование БПЛА у линии соприкосновения является нарушением Минских договорённостей.
Ранее News.ru сообщал, что украинская армия четыре раза за минувшие сутки нарушила режим перемирия. ВСУ использовали миномёты, гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты, а также стрелковое оружие.
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Армия , Войска , Конфликты , Украина , Министерство обороны , РИА Новости
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