ЛНР: мы сбили беспилотник украинских силовиков

Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики сбила беспилотник украинской армии в районе линии соприкосновения в Донбассе, заявил глава пресс-службы Минобороны ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, уничтоженной целью является летательный аппарат типа «Фантом», стоящий на вооружении 10-й горно-штурмовой бригады армии Незалежной.

С помощью дрона представители Киева пытались разведать обстановку на территории ЛНР в районе населённого пункта Весёлая гора, пишет РИА Новости.

Осадчий напомнил, что использование БПЛА у линии соприкосновения является нарушением Минских договорённостей.

Ранее News.ru сообщал, что украинская армия четыре раза за минувшие сутки нарушила режим перемирия. ВСУ использовали миномёты, гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты, а также стрелковое оружие.