В России разрабатывают катер на водных лыжах, способный разогнаться до 200 км/ч

«Центральное конструкторское бюро имени Алексеева» разрабатывает инновационный высокоскоростной катер «Кречет» с глиссирующими лыжами, Об этом рассказал РИА «Новости» член правления компании, куратор проекта Сергей Королев

"Кречет" представляет собой однокорпусное судно на гидролыжах с экономичным бензиновым или дизельным двигателем, способное развивать скорость до более чем 200 километров в час. «Это судно практически летит над водой, катер обладает наивысшими показателями по гидродинамическому качеству на высоких скоростях движения», — сказал Королев. По его словам, аналогичных судов на гидролыжах в мировом производстве на сегодня нет.

Продвигать продукцию планируется как на российский, так и на зарубежные рынки, конструкторское бюро ведет переговоры с потенциальными заказчиками. По словам куратора проекта, судно можно построить для эксплуатации как на море, так и на реке, сам катер будет классифицирован как маломерное судно.

По словам Королева, проект задумывается как гражданское судно, которое может быть использовано и во флоте спецслужб, в том числе спасательных служб и береговой охраны. Также «Кречет» может использоваться для борьбы с браконьерством, эвакуации пострадавших, контроля за соблюдением судами режимов плавания, в качестве медицинского катера скорой помощи, катера для экстремальных речных и морских прогулок.