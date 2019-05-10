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В России разрабатывают катер на водных лыжах, способный разогнаться до 200 км/ч 

Newsru.com + ещё 3 3 часа назад
Фото: ТАСС
«Центральное конструкторское бюро имени Алексеева» разрабатывает инновационный высокоскоростной катер «Кречет» с глиссирующими лыжами, Об этом рассказал РИА «Новости» член правления компании, куратор проекта Сергей Королев.
"Кречет" представляет собой однокорпусное судно на гидролыжах с экономичным бензиновым или дизельным двигателем, способное развивать скорость до более чем 200 километров в час. «Это судно практически летит над водой, катер обладает наивысшими показателями по гидродинамическому качеству на высоких скоростях движения», — сказал Королев. По его словам, аналогичных судов на гидролыжах в мировом производстве на сегодня нет.
Продвигать продукцию планируется как на российский, так и на зарубежные рынки, конструкторское бюро ведет переговоры с потенциальными заказчиками. По словам куратора проекта, судно можно построить для эксплуатации как на море, так и на реке, сам катер будет классифицирован как маломерное судно.
По словам Королева, проект задумывается как гражданское судно, которое может быть использовано и во флоте спецслужб, в том числе спасательных служб и береговой охраны. Также «Кречет» может использоваться для борьбы с браконьерством, эвакуации пострадавших, контроля за соблюдением судами режимов плавания, в качестве медицинского катера скорой помощи, катера для экстремальных речных и морских прогулок.
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Комментарии
Армия , Оружие , Сергей Королев , РИА Новости
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