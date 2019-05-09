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Эсминец ВМС США зайдёт в порт Таллина 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО — фрегат ВМС Великобритании «Вестминстер» и ракетный эсминец ВМС США «Грейвли» — зайдут в таллинский порт, после чего выйдут в Балтийское море.
Корабли в Эстонии пополнят запасы, а их экипажи отдохнут в Таллине.
Мы рады, что перед нами открывается возможность посетить ближайшего союзника в год, когда НАТО отмечает 70-летие организации и 15-летия членства в ней Эстонии, — заявил командующий группы вице-адмирал Эдвард Кэшман, которого цитирует «Интерфакс».
Он добавил, что эти судна альянса в регионе «являются частью единых сил сдерживания союзников».
Как писал News.ru, в середине апреля в Балтийское море вошли американский эсминец «Грейвли», а также фрегаты ВМС Польши, Турции и Испании. Это вынудило Минобороны РФ организовать дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».
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Армия , Войска , Оружие , Прибалтика , Министерство обороны , Интерфакс , США , Великобритания , Таллин , Эстония
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