Американские танки прошли парадом в Мурманске

Два американских танка времен Второй мировой войны приняли участие в военном параде в честь Победы в городе-герое Мурманске . Технику союзников восстановили российские военнослужащие.

«Откроет парад механизированных колонн легендарный советский средний танк Т-34 с копией Знамени Победы. За ним проследуют самоходная артиллерийская установка СУ-100 и два американских средних танка — M3 Lee и М4А2 Sherman, поставлявшихся в СССР по ленд-лизу», — рассказали в пресс-службе Северного флота, сообщил «Интерфакс».

Танки в свое время нашли на дне Баренцева моря. Военные водолазы подняли технику, которую позже привели в рабочее состояние.

Танк M3 Lee впервые принимает участие в торжественных мероприятиях. Еще год назад он стоял на палубе затонувшего в 1943 году транспорта «Баллот». Служащие управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота 18 июня 2018 года подняли его на поверхность с 50-метровой глубины. Танк очистили от коррозии, тины и донных отложений, заменили детали, собрали, покрасили и довели до работоспособного состояния. Теперь у него работают не только технические узлы, но и оружие.