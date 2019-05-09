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Американские танки прошли парадом в Мурманске 

360tv.ru + ещё 1 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Два американских танка времен Второй мировой войны приняли участие в военном параде в честь Победы в городе-герое Мурманске. Технику союзников восстановили российские военнослужащие.
«Откроет парад механизированных колонн легендарный советский средний танк Т-34 с копией Знамени Победы. За ним проследуют самоходная артиллерийская установка СУ-100 и два американских средних танка — M3 Lee и М4А2 Sherman, поставлявшихся в СССР по ленд-лизу», — рассказали в пресс-службе Северного флота, сообщил «Интерфакс».
Танки в свое время нашли на дне Баренцева моря. Военные водолазы подняли технику, которую позже привели в рабочее состояние.
Танк M3 Lee впервые принимает участие в торжественных мероприятиях. Еще год назад он стоял на палубе затонувшего в 1943 году транспорта «Баллот». Служащие управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота 18 июня 2018 года подняли его на поверхность с 50-метровой глубины. Танк очистили от коррозии, тины и донных отложений, заменили детали, собрали, покрасили и довели до работоспособного состояния. Теперь у него работают не только технические узлы, но и оружие.
«В начале весны были успешно проведены испытания 76-миллиметровой пушки танка M3 Lee, которая уверенно стреляла холостыми боеприпасами», — указано в сообщении Северного флота.
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Армия , Интерфакс , Мурманск
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