США готовятся к российским ударам из Арктики

Представители американского военного командования объявили Арктический регион линией обороны США Канады . Подобное заявление сделал глава Северного командования вооружённых сил (ВС) США генерал Терренс О'Шонесси, который отвечает за оборону континентальной части Америки и американо-канадское Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД). Если прошедшее недавно в Финляндии заседание Арктического совета стало свидетельством усиливающейся экономической конкуренции вокруг Севера, то слова американского военачальника говорят и о перспективах военного соперничества в регионе.

Я рассматриваю Арктику в качестве линии обороны США и Канады, — заявил О'Шонесси, выступая в подкомитете по стратегическим силам комиссии Палаты представителей по проблемам ВС США.

Выступление военачальника размещено на официальном сайте комиссии.

Размещение Россией передовых крылатых ракет большой дальности, которые могут летать через северные подступы (к Северной Америке — News.ru) и поражать цели на территории США и Канады, стало основной военной угрозой в Арктике, в то время как друг на друга наслаиваются такие проблемы, как уменьшение морского льда и потенциальная конкуренция за ресурсы, — сказал он.

Военачальник обратил внимание, что Китай также не хочет оставаться простым наблюдателем в Арктике и принимает активные меры по усилению своего военно-морского и коммерческого присутствия в регионе, чтобы расширить доступ к богатствам региона и торговым путям.

Китайское руководство накануне заподозрили в использовании исследовательских групп в Арктике для достижения военных и экономических целей. Выступая на заседании Арктического совета в Финляндии, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединённые Штаты приветствуют китайскую инвестиционную активность в регионе, однако её необходимо досконально изучить.

На прошлой неделе Пентагон опубликовал обширный доклад, адресованный членам Конгресса. Авторы документа предупреждают, что власти КНР, скорее всего, занимаются научными исследованиями на Севере не просто так — это может быть масштабной кампанией по подготовке военного усиления. Речь, как утверждается, идёт даже о перспективах развертывания боевых подлодок в местных водах. Сама китайская сторона, которая является обычным наблюдателем при Арктическом совете (туда входят Россия, США, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Финляндия и Швеция), объясняет свою научную деятельность желанием узнать больше о климатических изменениях.

Примечательно, что в разговоре о стране, шеф американской дипломатии апеллировал к тому, что политика Поднебесной зачастую противоречит всем принципам защиты окружающей среды. К 2050 году в Арктике ожидается сильное «нагревание»: потепление может составить до 3-5 градусов. Причем, не секрет, что одной из основных причин этой климатической аномалии является рост выброса парниковых газов, то есть процесс глобального потепления. Администрация президента США Дональда Трампа , как известно, смотрит на гипотезу об опасности глобального потепления скептически. Американские делегаты на заседании Арктического совета даже пытались противостоять попыткам упомянуть Парижские соглашения в итоговой декларации. В связи с этим аргументация Помпео выглядит более, чем странно.

Главные опасения США, связанные с активностью России в Арктике, как следует из выступления главы Северного командования на Капитолийском холме, заключаются в развёртывании Вооруженными Силами РФ крылатых ракет «Калибр» и береговых комплексов «Бастион». От Москвы ждут значительной концентрации надводного флота в Арктике.

По этой причине увеличение нашей способности определять и отражать атаки крылатых ракет является одним из моих главных приоритетов, — заявил О'Шонесси. — Россия ясно дала понять свои стратегические намерения.