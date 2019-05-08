САА штурмует Кафр-Набуду при поддержке ВКС РФ

Сирийская Арабская армия (САА) начала штурм города Кафр-Набуда на севере мухафазы Хама. Бои уже перешли в черту города.

Военные вошли в населённый пункт с запада. Поддержку сирийцам обеспечивает ВКС РФ — авиация уничтожает боевиков на подступах к населённому пункту, отрезая их от снабжения.

САА не взяли город целиком, но уже контролируют большую его часть, передаёт «Политика сегодня».