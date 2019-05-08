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САА штурмует Кафр-Набуду при поддержке ВКС РФ 

News.ru 44 минуты назад
Фото: Xinhua/Global Look Press
Сирийская Арабская армия (САА) начала штурм города Кафр-Набуда на севере мухафазы Хама. Бои уже перешли в черту города.
Военные вошли в населённый пункт с запада. Поддержку сирийцам обеспечивает ВКС РФ — авиация уничтожает боевиков на подступах к населённому пункту, отрезая их от снабжения.
САА не взяли город целиком, но уже контролируют большую его часть, передаёт «Политика сегодня».
Ранее News.ru писал, что свыше 57 гражданских лиц были убиты и более 150 тысяч вынуждены покинуть дома из-за ухудшения ситуации в сирийском Идлибе в последние дни. Об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании Джереми Ханта.
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Армия , В мире , МИД
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