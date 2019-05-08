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Военные впервые начали бомбить с воздуха в ответ на хакерскую атаку 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Ferra.ru
Израильские военные нанесли авиаудар по зданию, где работали хакеры палестинского исламистского движения ХАМАС. Это был первый в истории ответ на кибератаку с применением физической военной силы.
Атаковано было здание в секторе Газа. В нём предположительно работали хакеры из ХАМАСа. О воздушной бомбардировке сообщила сама Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter. Она написала, что пресекла попытку кибератаки ХАМАСа по израильским целям.
Ответ в виде воздушного нападения называют непропорциональным именно потому, что израильские специалисты сначала предотвратили кибератаку, а уже потом начали бомбить здание.
Какие именно израильские объекты пытались атаковать хакеры ХАМАСа, не уточняется. Издание ZDNet предположило, что это могли быть дроны ЦАХАЛа.
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Армия , Войска , Хамас , ЦАХАЛ
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