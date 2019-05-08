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Названы три причины отставки главкома ВМФ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«Увольнение Владимира Королева — это давно назревшее решение, которое ждали на флоте», — заявил газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.
Так он прокомментировал отставку экс-главкома ВМФ Королева и назначение на эту должность адмирала Николая Евменова.
«Королев по характеру вел себя с вышестоящими начальниками боязливо, зато с нижестоящими вел себя не по-главкомовски», — полагает председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.
В среду России главкомом ВМФ назначен адмирал Николай Евменов, ранее командовавший Северным флотом. Евменова на посту командующего СФ сменил вице-адмирал Александр Моисеев. Также сегодня командующим Черноморским флотом стал вице-адмирал Игорь Осипов.
Ненашев полагает, что к экс-командующему Королеву есть три основные претензии.
«Во-первых, при командовании Владимира Королева, флот резко потерял статусность среди видов вооруженных сил. При Королеве, с точки зрения управления флотами, армейского и сухопутного начальства стало больше, чем флотского, и оно бесцеремонно вмешивалось в управление флотом, чего не было за 300 с лишним лет».
«Во-вторых, Королев не решил ту задачу, которая являлась для него основной. Речь идет про обновление инфраструктуры вузов военного-морского флота. По учебной и материальной базе вузы ВМФ оказались в числе худших. Средства не выделялись, все планы и задачи по модернизации этой инфраструктуры не реализованы. Королев сорвал эту работу. На флоте все это видели и давно ожидали его отставки», — продолжил собеседник.
В-третьих, по мнению Ненашева, при Королеве не сложилась эффективная и позитивная система взаимоотношений с оборонно-промышленным комплексом. «Он мог бы еще лет 5 служить, но его убирают. Его командование провальное», — добавил Ненашев.
По его словам, назначение Евменова воспринимается в морском сообществе с надежной с точки зрения того, что он восстановит статус ВМФ внутри видов вооруженных сил, и будет с принципиальных позиций решать задачи флота — в том числе те, которые не решил Королев. Причем наследство Евменову, мягко говоря, досталось проблемное, отмечает Ненашев.
Что касается новых назначенцев, то, по мнению собеседника, «Осипов — это человек, который хорошо знает Балтийский флот и Тихоокеанский, также у него были высокие позиции в генеральном штабе». «Для командующего флотом очень важно понимать не только внутреннюю структуру ВМФ России, но и взаимодействие больших систем. Потому опыт работы в генеральном штабе будет играть позитивную роль в командовании ЧФ. Тем более ЧФ сейчас играет все более важную роль — это стратегический флот, который решает задачи борьбы с террористическим интернационалом, а также контролирует ситуацию в Средиземном море и срединной Атлантике», — пояснил Ненашев.
«Что касается Моисеева — он североморец, для него Северный флот — близкий, даже родной. Мы с ним давно знакомы. Он подводник, в сложные времена командовал подводными силами Северного флота, прошел школу в генеральном штабе. Потому у североморцев есть надежда на динамичное развитие флота», — резюмировал Ненашев.
Николай Евменов родился в 1962 году в Москве, окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола в 1987 году и Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова.
Служил старшим помощником, а позже командиром подводных лодок «К-490» и «К-506». После обучения в академии Генштаба возглавлял 25-ю дивизию подводных лодок, был командующим подводными силами Тихоокеанского флота.
В 2012 году стал начальником штаба Северного флота, а в 2016 году был назначен его командующим. В 2017 году Евменову было присвоено звание адмирала.
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Армия , Войска , Николай Евменов , Александр Моисеев , Михаил Ненашев , Владимир Королев , Игорь Осипов , Военная академия генштаба , Генштаб , Совет Федерации , Деловая газета "Взгляд"
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