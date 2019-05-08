Как турецких военных будут обучать работе с ЗРК С-400

Уже в конце мая около 100 турецких военнослужащих начнут обучаться эксплуатации поставленной Россией армии Турции зенитной ракетной системы С-400. Тренировки будут проходить в учебном центре на территории РФ. Турецкие военные будут проходить обучение параллельно с китайскими коллегами, которые уже приступили к нему в марте этого года. Учебный курс длится примерно пять месяцев.

Примерно 100 турецких военнослужащих в конце мая начнут обучаться эксплуатации зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» в одном из военных центров на территории России, сообщил ТАСС в понедельник военно-дипломатический источник. По его словам, продолжительность обучения составит около пяти месяцев.

Собеседник агентства добавил, что турецкие военные будут осваивать С-400 вместе со второй группой военнослужащих Народно-освободительной армии Китая , которые начали проходить обучение в том же центре еще в середине марта.

«Одновременное обучение зенитчиков Китая и Турции станет беспрецедентным в истории бывшего СССР и современной России», — отметил он.

В конце апреля глава Рособоронэкспорта Александр Михеев подтвердил, что Россия поставит Турции С-400 уже в июле этого года. Михеев, слова которого приводит «Интерфакс», подчеркнул, что стороны договорились о частичном производстве комплексов на турецкой территории. По его словам, все вопросы этой сделки уже решены и программа согласована.

Глава Рособоронэкспорта также сообщил о готовности Москвы обсуждать с Анкарой и поставки истребителей. Для этого Турция должна сама обратиться с такой просьбой, пояснил он.

О том, что Россия готова проводить с Турцией переговоры по вопросу возможной закупки этой страной новейшего истребителя пятого поколения российского производства Су-57Э, чуть позже сообщил турецкому агентству Anadolu генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов . Перспектива такого диалога станет вполне реальной, если Анкара все же завершит свое участие в программе по производству американских истребителей пятого поколения F-35.

Он назвал Турцию привлекательным рынком для российского боевого самолета, и если она проявит интерес к этому проекту, Москва будет готова к сотрудничеству. К тому же документы, разрешающие экспорт Су-57, уже согласованы, отметил Чемезов. Он напомнил, что Турция — первое государство-член НАТО , с которым российская сторона заключила контракт на поставку новейшей системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Кроме того, Россия «будет приветствовать желание турецкой стороны стать партнером по проекту С-500», сказал глава Ростеха.

«Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление, но, насколько мне известно, Анкара занимает очень прямую и последовательную позицию на реализацию всех положений контракта. Тот факт, что Турция не поддается давлению со стороны своих партнеров по альянсу, демонстрирует независимость внешней политики турецкого правительства и президента», — заметил Чемезов.

По его словам, Россия очень заинтересована в развитии партнерства с Турцией в области ПВО, к тому же у обоих государств есть необходимые компетенции для развития технологического сотрудничества в этой сфере.

Вопрос приобретения Турцией истребителей пятого поколения сейчас стоит для страны особенно остро. Это связано с тем, что 22 апреля американская сторона предупредила Анкару о возможности введении против нее санкций, если Турция не откажется от покупки российских ЗРС С-400. Об этом сообщил американский сенатор-демократ Боб Менендес в интервью греческому изданию Kathimerini.

Вместе с тем сенатор исключил в таком случае поставку в Анкару самолетов пятого поколения F-35.

«Никогда не будет F-35 рядом с С-400, этого никогда не произойдет. Это позиция обеих партий в конгрессе», — предупредил Менендес.

К тому же, как утверждает сенатор, если F-35 будет находиться рядом с С-400, Россия сможет узнать «все секреты технологии» истребителей ВВС США. Турецкие власти должны сделать выбор: остаться союзником НАТО либо отдалиться, заявил политик.

Тем не менее Анкара не намерена отказываться от закупки российских машин из-за ультиматумов американской стороны. 10 апреля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган , возвращаясь из Москвы, дал журналистам в самолете интервью, в котором рассказал о сделке по этим ЗРК, передает Sabah. Поставки С-400 он назвал уже решенным вопросом.

« [Они] будут в июле, но, возможно, получится даже раньше», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что его государство — одно из сильнейших в НАТО, и задался вопросом, почему в таком случае она не может иметь и сильную систему ПВО.