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На Украине могут принять закон о военном капелланстве 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов обсудил с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием закон о военном капелланстве, который рассмотрят на ближайшей пленарной неделе.
Об этом сообщает пресс-служба Совета.
«Во время встречи собеседники обсудили важность капелланского служения для укрепления духовных и патриотических основ украинского войска», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Стороны отметили роль важную военных капелланов в поддержании духа солдат на фронте и пришли к выводу о необходимости законодательного укрепления их деятельности.
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Армия , Войска , Украина , Александр Турчинов , РПЦ
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