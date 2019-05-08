На Украине могут принять закон о военном капелланстве

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов обсудил с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием закон о военном капелланстве, который рассмотрят на ближайшей пленарной неделе. Об этом сообщает пресс-служба Совета. «Во время встречи собеседники обсудили важность капелланского служения для укрепления духовных и патриотических основ украинского войска», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Стороны отметили роль важную военных капелланов в поддержании духа солдат на фронте и пришли к выводу о необходимости законодательного укрепления их деятельности.