«Ядерные мины на границе»: на Украине назвали способ «сдержать» Россию

Военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий заявил, что Украина может сдерживать «российскую агрессию» с помощью ядерно-минных заграждений на границе. Об этом сообщает «Обозреватель»

По словам эксперта, такие заграждения использовались во время холодной войны Германией для сдерживания возможного наступления СССР.

По мнению Козия, устанавливать заграждения нужно в режиме полной секретности, не раскрывая, как именно мины попадут на границу и попадут ли вообще.

Козий заявил, что Украина формально не вышла из Будапештского меморандума, поэтому может разрабатывать тактическое ядерное оружие и средства его доставки. При этом разработка стратегического ядерного оружия в стране сейчас невозможна, считает он. Эксперт отметил, что это слишком дорого, а испытывать такое оружие негде.

Ранее украинский народный депутат Юрий Береза заявил «Обозревателю» , что у Украины есть все необходимые ресурсы для противостояния российскому флоту.

По мнению Березы, если Украина правильно разместит ракетные батареи в Азовском море, она сможет уничтожить любой флот, зашедший туда, «буквально за пять-десять минут». Он считает, что для этого подойдет советское вооружение, доставшееся Украине в 1991 году.