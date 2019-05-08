Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ядерные мины на границе»: на Украине назвали способ «сдержать» Россию 

Рамблер + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий заявил, что Украина может сдерживать «российскую агрессию» с помощью ядерно-минных заграждений на границе. Об этом сообщает «Обозреватель».
По словам эксперта, такие заграждения использовались во время холодной войны Германией для сдерживания возможного наступления СССР.
По мнению Козия, устанавливать заграждения нужно в режиме полной секретности, не раскрывая, как именно мины попадут на границу и попадут ли вообще.
Козий заявил, что Украина формально не вышла из Будапештского меморандума, поэтому может разрабатывать тактическое ядерное оружие и средства его доставки. При этом разработка стратегического ядерного оружия в стране сейчас невозможна, считает он. Эксперт отметил, что это слишком дорого, а испытывать такое оружие негде.
Ранее украинский народный депутат Юрий Береза заявил «Обозревателю», что у Украины есть все необходимые ресурсы для противостояния российскому флоту.
По мнению Березы, если Украина правильно разместит ракетные батареи в Азовском море, она сможет уничтожить любой флот, зашедший туда, «буквально за пять-десять минут». Он считает, что для этого подойдет советское вооружение, доставшееся Украине в 1991 году.
Комментарии2
Армия , Войска , Оружие , Политика , Украина , Юрий Береза
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
SSJ-100 не смог взлететь в Ростове174
«Они могут быть живы»: подробности трагедии на Алтае33
Назначен новый главком ВМФ России26
«А впереди тьма черная»: Пассажир SSJ-100 о своем спасении
Умер Евгений Крылатов32
Видео
SSJ-100 не смог взлететь в Ростове
Происшествия
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Умер Евгений Крылатов
Общество
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
Названа причина нового ЧП с SSJ-100
Происшествия
16 лет работы телескопа «Хаббл» в одном видео
Технологии Наука
Камера в гнезде засняла распространение пожара в Амурской области
Пожары Происшествия
Акция «Бессмертный полк» охватила все континенты
Азия В мире
Губернатор Рио-де-Жанейро пострелял по людям с вертолёта
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение