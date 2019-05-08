Украинский эксперт предложил заложить на границе с Россией ядерные мины

Украина может использовать ядерно-минные заграждения в качестве одного из средств сдерживания "российской агрессии". Об этом в эфире "ObozTV" заявил военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

По его словам, Киев может беспрепятственно разрабатывать тактическое ядерное оружие, а также средства его доставки.

"Кто нам мешает, фактически, подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль границы России и Украины, как это делала ФРГ в свое время. Только каким образом эти мины попадут туда, попадут ли, правда это или нет — это держать в государственной тайне", — заявил Козий.

При этом, по его мнению, вопрос разработки Украиной стратегического ядерного оружия на данный момент не стоит на повестке дня.

"Потому что это безумные затраты, и скажите, пожалуйста, где мы будем его испытывать? Назовите хотя бы одну область, которая согласится быть районом испытания. У нас нет заокеанских территорий", — добавил эксперт.

Это не первое амбициозное заявление украинских военных специалистов, касающееся ядерного оружия. Ранее экс-представитель миссии Украины при НАТО Петр Гаращук заявил, что страна имеет уникальные возможности для создания собственного ядерного оружия. Эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант ВСУ Василий Богдан также утверждал, что у Украины имеются все предпосылки для начала обсуждения вопроса восстановления ядерного статуса.

В свою очередь советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в начале мая заявил, что Киеву не стоит создавать тактическое ядерное оружие, так как в противном случае могут быть наложены санкции.

Ядерная мина — ядерный боеприпас для устройства ядерно-минных заграждений. В годы холодной войны НАТО предложило создать по границам ФРГ и на ее территории ядерно-минный пояс на случай наступления армий восточного блока. Предполагалось, что при подрыве всех зарядов будет создана зона радиоактивного заражения и труднопреодолимых преград. В настоящее время использование ядерных мин признано неэффективным.