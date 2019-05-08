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Псковская дивизия ВДВ пополнилась десантно-штурмовым полком 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Псковская 76-я десантно-штурмовая дивизия ВДВ усилилась еще одним десантно-штурмовым полком, сообщило Минобороны.
Теперь в составе дивизии три десантно-штурмовых полка.
Новое формирование примет участие в параде Победы на площади Ленина в Пскове, передает ТАСС.
Как сообщил командир псковского десантно-штурмового соединения полковник Роман Железняков, 9 мая на параде ожидается появление артиллерийского и зенитного ракетного полков, разведывательных подразделений и подразделений связи, а также женщин-военнослужащих. Всего в событии примут участие свыше 1,3 тыс. военнослужащих в составе 18 парадных расчетов.
В августе прошлого года командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков назвал сроки, в которые в Воздушно-десантных войсках планируется завершить формирование трех танковых батальонов.
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Армия , Войска , Андрей Сердюков , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Псков
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