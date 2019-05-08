Псковская дивизия ВДВ пополнилась десантно-штурмовым полком

Псковская 76-я десантно-штурмовая дивизия ВДВ усилилась еще одним десантно-штурмовым полком, сообщило Минобороны

Теперь в составе дивизии три десантно-штурмовых полка.

Новое формирование примет участие в параде Победы на площади Ленина в Пскове , передает ТАСС.

Как сообщил командир псковского десантно-штурмового соединения полковник Роман Железняков, 9 мая на параде ожидается появление артиллерийского и зенитного ракетного полков, разведывательных подразделений и подразделений связи, а также женщин-военнослужащих. Всего в событии примут участие свыше 1,3 тыс. военнослужащих в составе 18 парадных расчетов.