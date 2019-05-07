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ВС Индии примут на вооружение 460 танков Т-90МС в 2022-2026 годы 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сухопутные силы армии Индии в 2022-2026 годы получат на вооружение 460 танков Т-90МС российской разработки. Об этом во вторник сообщила газета The Times of India со ссылкой на Министерство обороны страны.
Танки поступят на вооружение сил Западного командования, расквартированных на границе с Пакистаном. "Это государство намерено закупить около 360 российских танков Т-90 и само производит танки с помощью Китая", — отмечает издание.
По сообщениям СМИ, в начале прошлого месяца Комитет по безопасности при правительстве Индии одобрил закупку 464 российских танков Т-90МС, сумма контракта составит $1,93 млрд Решение о закупке этой партии российской бронетехники еще в 2016 году принял Совет по оборонным закупкам Министерства обороны Индии, и только сейчас его окончательно утвердило индийское правительство.
В ближайшее время заказ на производство установленной партии Т-90МС будет передан индийскому государственному танковому заводу Heavy Vehicles Factory (HVF) в Авади, где танки будут собираться из машинокомплектов, поставляемых "Уралвагонзаводом". Танки Т-90МС планируется поставить на вооружение десяти танковых полков индийской армии.
Танк Т-90МС имеет новую систему управления огнем с комплексом всесуточных стабилизированных прицелов командира и наводчика, рассказал генеральный директор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в "Уралвагонзавод") Андрей Терликов.
"Система управления огнем интегрирована с терминалом боевой управляющей системы получения тактической информации в автоматизированной системе управления подразделением (ЕСУ ТЗ)", — уточнил гендиректор.
Единая система управления тактическим звеном (ЕСУ ТЗ) разработана концерном "Созвездие", первый контракт на поставку в российские войска изделий этой системы был подписан в конце 2018 года. В ранее публиковавшихся презентациях "Созвездия" отмечалось, что система позволяет, в частности, боевым единицам обмениваться информацией в режиме реального времени, создает общую картину поля боя, формирует единую информационную сеть.
По словам Терликова, у Т-90МС повышены кучность стрельбы и живучесть 125-миллиметровой пушки. Танк имеет в боекомплекте широкую гамму различных боеприпасов, включая управляемую ракету и осколочно-фугасный снаряд с программируемым для дистанционного подрыва взрывателем. Боевая масса танка не превышает 50 т.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , Уралвагонзавод , Концерн Созвездие , Газета The Times , Индия , Китай , Пакистан
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