Минобороны обнародовало документы об освобождении Севастополя

Минобороны обнародовало материалы, посвященные снятию нацистской оккупации с Севастополя 9 мая 1944 года. Среди прочих документов в открытом доступе выложены показания пленных представителей вермахта, рассказавших о том, как события Крымской наступательной операции выглядели с их стороны. Немцы особенно выделяли работу советской артиллерии.

Министерство обороны опубликовало на своем сайте документы из фондов Центрального архива ведомства, связанные с освобождением Севастополя 9 мая 1944 года в ходе Крымской наступательной операции. В числе обнародованных материалов — донесение командующего 4-м Украинским фронтом Федора Толбухина о том, что «в результате проведения упорных и непрерывных боев войска прорвали два пояса укреплений и в 19:00 штурмом овладели городом и морской крепостью Севастополь».

«Преследуемый противник оказывал отчаянное сопротивление, но был вынужден отойти к берегам мыса Херсонес, — сообщалось в итоговой оперсводке. — Однако и там его ждала неудача: корабли Черноморского флота, армейская авиация и артиллерия дальнего действия сделали все возможное, чтобы не допустить подхода плавсредств гитлеровцев для их последующей эвакуации с полуострова.

К 9:45 утра 12 мая Севастопольская группировка противника перестала существовать».

В тот день красноармейцам удалось взять в плен командира 73-й пехотной дивизии вермахта Германа Беме. В своих показаниях немецкий генерал-лейтенант отмечал «особенно изумительную работу русской артиллерии, решительные наступательные действия и упорство в бою русской пехоты». По его словам, в боях на Херсонесе немцы потеряли не менее 20 тыс. убитыми, ранеными и пленными.

А в показаниях пленного немецкого военного врача Рудольфа Руттенштейнера кроме сведений о положении в Германии и настроениях в войсках имеется описание боя за Сапун-гору, где он сдался в плен 7 мая.

«Рано утром советские войска начали наступление, — рассказывал доктор. — Массированный артиллерийский огонь исключал всякую возможность покинуть укрытия. Телефонная связь со штабом батальона была прервана в первую же минуту русской артподготовки. Русские взломали немецкую оборону, уничтожили значительную часть оборонявшихся. О медицинской помощи раненым не могло быть и речи. Солдаты не обращали никакого внимания на настойчивые просьбы и приказы об оказании помощи раненым товарищам. Все, что мне оставалось — это пересилить в себе страх и сдаться русским в плен».

Наряду с немцами в Севастополе орудовали румыны. В акте, составленном 13 мая 1944 года, зафиксированы разрушения и злодеяния немецко-румынских оккупантов в Корабельном районе города: «Некогда цветущий район фашистские варвары превратили в руины.

Они полностью разрушили предприятия, школы, клубы, кинотеатры и многие сотни жилых домов.

В своей звериной злобе фашисты уничтожили исторические памятники обороны Севастополя в 1854-55 годах. Палачи безжалостно расправлялись с мирным населением. Большое количество жителей Корабельного района насильственно было угнано в рабство».

Эксклюзивные снимки прославленных военных были заимствованы, в том числе, из семейных альбомов членов их семей и потомков. Маршалы и генералы были застигнуты фотографами либо за несколько минут до начала парадов и репетиций, в состоянии повышенной готовности, или же непосредственно в торжественной обстановке на фоне восторженных толп. Некоторые фото сопровождаются интересными фактами и диалогами из биографии полководцев, фрагментами их воспоминаний, комментариями родных и близких, выдержками из военно-исторической литературы.

В том же месяце появились сведения о том, что сотрудник Национального управления архивов и документации США (NARA)

Ричард Шнайдер лично оцифровал 1270 снимков Гитлера, сделанных его личным фотографом Генрихом Гофманом.

Для получения готовых изображений специалисту пришлось обработать более 41 тыс. стеклянных фотопластинок с изображением главного военного преступника XX века. Некоторые из них оказались повреждены, так что Шнайдеру приходилось восстанавливать негативы по фрагментам. Специалист не взялся категорически утверждать, произошло ли это случайно, или же их целенаправленно пытались уничтожить. В ближайшее время все фото будут выложены в сеть.