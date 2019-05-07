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Опубликовано видео удара сирийского «ракетного монстра» по боевикам 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Сети появилось видео использования сирийской армией ракетной установки Golan-1000.
Как отмечает портал Al-Masdar News, четвертая танковая дивизия Сирийской Арабской армии нанесла ракетный удар по позициям боевиков в населенном пункте Кабани в провинции Латакия.
Установку, прозванную "танковым монстром", уже видели в ноябре прошлого года во время боевых действий против ИГ* на плато Ас-Сафа.
Впервые систему Golan-1000 продемонстрировали в апреле 2018 года. Создатели заявляют, что калибр ракет составляет 500 миллиметров, вес — почти полтонны.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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