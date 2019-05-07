Опубликовано видео удара сирийского «ракетного монстра» по боевикам

В Сети появилось видео использования сирийской армией ракетной установки Golan-1000.

Как отмечает портал Al-Masdar News, четвертая танковая дивизия Сирийской Арабской армии нанесла ракетный удар по позициям боевиков в населенном пункте Кабани в провинции Латакия.

Установку, прозванную "танковым монстром", уже видели в ноябре прошлого года во время боевых действий против ИГ* на плато Ас-Сафа.

Впервые систему Golan-1000 продемонстрировали в апреле 2018 года. Создатели заявляют, что калибр ракет составляет 500 миллиметров, вес — почти полтонны.

* Запрещенная в России террористическая группировка.