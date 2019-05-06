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Индия закупит партию российских вертолетов Ка-31 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Dmitriy Pichugin/wikimedia.org
Министерство обороны Индии одобрило сделку с Россией на покупку десяти вертолетов Ка-31. Стоимость контракта — 520 миллионов долларов.
Как пишет издание Defense World, Дели приобретает российские вертолеты с целью укрепить свой боевой потенциал и защитить от внешних угроз авианосцы и крупные корабли. Перед вертолетами будет поставлена задача не допускать присутствия противника в воздушном пространстве вблизи авианосцев. Планируется, что Ка-31 также будут выполнять противолодочные задачи.
В статье отмечается, что ВМС Индии имеют российские вертолеты Ка-28. Но они были закуплены в 1980-х годах и нуждаются в модернизации.
Одобренный контракт после обсуждения представят на рассмотрение комитету по безопасности Индии для окончательного утверждения.
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Армия , Оружие , Дели , Индия
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