«Уралвагонзавод» начнет производство противоминных бронетракторов

«Изготовление опытного образца трактора-сапера планируется начать в 2019 году», — говорится в сообщении «Ростеха» на официальной странице госкорпорации в Instagram.

В «Ростехе» уточнили, что трал, предназначенный для уничтожения противопехотных и противотанковых мин, будет устанавливаться на защищенную версию тракторов Б10М2С и Б12С.

В конструкцию новой машины будут внесены необходимые изменения для защиты экипажа от осколков при взрыве.

«Если трал вдруг наедет на взрывное устройство, значительно более мощное, чем мина, расположенный спереди мотор трактора защитит оператора от последствий взрыва», — пояснили в «Ростехе».

По мнению специалистов госкорпорации, тракторы с минным тралом маневреннее танков-тральщиков и обладают большим моторесурсом. Также трактор-тральщик экономически выгоднее танков-тральщиков, поскольку тракторная техника дешевле танков.