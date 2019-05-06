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Британский военный корабль зашел в порт Одессы 

Р-Спорт + ещё 2 41 минуту назад
Фото: © Crown Copyright / LA(Phot) Karen Williams
Корабль ВМС Великобритании ЕCHO ("Эхо") прибыл в порт Одессы в рамках сотрудничества двух стран, сообщила в понедельник пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины.
"Сегодня, 6 мая, в Одесский морской порт в рамках двустороннего сотрудничества прибыло гидрографическое судно королевских ВМС Великобритании "ЕCHO", — говорится в сообщении ВМС в Facebook.
По данным ведомства, во время визита запланировано проведение встречи командующего ВМС Украины с командиром корабля. Также запланировано проведение дружеского матча по регби между командами ВМС ВС Украины и ЕCHO.
Как отмечается, визит корабля продлится до 9 мая.
Ранее, в конце февраля, в Одесском морском торговом порту пришвартовался ракетный эсминец США "Дональд Кук". Два корабля НАТО под турецкими флагами позднее также посетили порт Одессы. На следующий день после выборов президента Украины в порт Одессы прибыли фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария".
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что присутствие в порту Одессы американского эсминца, способного нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тысячи километров, это попытка поиграть на нервах России.
Первого марта украинский парламент принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях. Документ еще должен подписать президент страны.
Ранее президент Украины Петр Порошенко попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2019 году. В частности, речь идет о проведении украинско-американских учений Rapid Trident-2019, Sea Breeze-2019, украинско-румынских учений Riverine-2019, многонациональных учений "Кленовая арка-2019" и украинского-британских учений Warrior Watcher-2019.
Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещалось функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.
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Комментарии1
Армия , Войска , Франц Клинцевич , Петр Порошенко , Дональд Кук , Совет Федерации , Верховная Рада , НАТО , Великобритания
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