Британский военный корабль зашел в порт Одессы

Корабль ВМС Великобритании ЕCHO ("Эхо") прибыл в порт Одессы в рамках сотрудничества двух стран, сообщила в понедельник пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины

"Сегодня, 6 мая, в Одесский морской порт в рамках двустороннего сотрудничества прибыло гидрографическое судно королевских ВМС Великобритании "ЕCHO", — говорится в сообщении ВМС в Facebook.

По данным ведомства, во время визита запланировано проведение встречи командующего ВМС Украины с командиром корабля. Также запланировано проведение дружеского матча по регби между командами ВМС ВС Украины и ЕCHO.

Как отмечается, визит корабля продлится до 9 мая.

Ранее, в конце февраля, в Одесском морском торговом порту пришвартовался ракетный эсминец США " Дональд Кук ". Два корабля НАТО под турецкими флагами позднее также посетили порт Одессы. На следующий день после выборов президента Украины в порт Одессы прибыли фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария".

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что присутствие в порту Одессы американского эсминца, способного нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тысячи километров, это попытка поиграть на нервах России.

Первого марта украинский парламент принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях. Документ еще должен подписать президент страны.

Ранее президент Украины Петр Порошенко попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2019 году. В частности, речь идет о проведении украинско-американских учений Rapid Trident-2019, Sea Breeze-2019, украинско-румынских учений Riverine-2019, многонациональных учений "Кленовая арка-2019" и украинского-британских учений Warrior Watcher-2019.

Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещалось функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.