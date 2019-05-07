Defense News (США): оборонный бюджет России гораздо больше и устойчивее, чем кажется

Перед США стоит важная задача: разработка стратегии в отношении враждебных крупных держав, прежде всего, России Китая . А Вашингтон не слишком в этом преуспел, считает научный сотрудник Центра военно-морского анализа. Он уверен: на самом деле, расходы России на оборону превышают военные расходы большинства европейских стран вместе взятых.

Спросите себя: действительно ли мы знаем, сколько средств наши противники тратят на свои вооруженные силы и что они получают за свои деньги? Россия, к примеру, представляет собой серьезную проблему как для академических, так и для внешнеполитических кругов. Большая часть сравнений проводится в долларах США на основании преобладающего курса валют, в результате чего начинает казаться, будто российская экономика по своим размерам сопоставима с экономикой Южной Кореи . Такой подход совершенно бесполезен для сравнения расходов на оборону или покупательскую способность стран. Тем не менее, на основании именно такого подхода часто делаются заявления о том, что, несмотря на масштабную программу модернизации вооруженных сил и внушительный ядерный и неядерный потенциал сдерживания, Москва — это бумажный тигр. В результате дискуссии об относительной военной мощи и прогнозы касательно будущего военного баланса в значительной мере искажаются в условиях недостаточной информированности.

Ярчайшим проявлением этой проблемы стало недавнее объявление Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира о том, что в 2018 году по величине оборонного бюджета Россия опустилась на шестое место в мире, поскольку ее бюджет составил 61,4 миллиарда долларов. Хочу вас заверить — или, возможно, расстроить: расходы России на оборону гораздо больше 61,4 миллиарда долларов, и они превышают военные расходы большинства европейских стран, вместе взятых. В реальности эффективные военные расходы России с учетом паритета покупательной силы (Москва покупает продукцию российских оборонных предприятий за рубли) находятся в пределах 150-180 миллиардов долларов в год — это гораздо более высокий процент, выделяемый на закупку, исследования и разработки, по сравнению с оборонными бюджетами западных стран.

Хотя в вопросе сравнения экономик разных стран на основании паритета покупательной силы существует множество подводных камней, стоит помнить о том, что Россия на самом деле является шестой крупнейшей экономикой в мире и что не так давно она была крупнейшей экономикой в Европе по показателю паритета покупательной силы, обгоняя даже Германию. Сравнения показателей паритета покупательной силы имеют свои недостатки, особенно если принимать во внимание глобальные финансовые потоки, импорт/экспорт и тому подобное, однако они помогают нарисовать гораздо более точную картину, чем сравнения экономик путем пересчета их ВВП в доллары на основании текущего курса обмена валют. Если курс рубля к доллару внезапно упадет на 50%, как это произошло в 2014 году, разве это значит, что российская экономика сократилась наполовину всего за один год? Нет. Тогда почему такой подход считается разумным способом оценки относительного баланса экономической мощи и военных расходов?

Нет никакого смысла представлять расходы России на оборону в долларах США на основе преобладающего обменного курса, потому что Россия не покупает свое оружие и основные его компоненты у Запада. Однако именно так Стокгольмский международный институт по исследованию проблем мира приходит к цифре в 61,4 миллиарда долларов, в результате чего Россия оказывается позади Франции, хотя численность вооруженных сил России составляет почти 900 тысяч, и в распоряжении Москвы есть ядерный и неядерный арсенал, с помощью которого можно сокрушить США. У показателя паритета покупательной силы тоже есть свои недостатки, однако в вопросе сравнения расходов на оборону у него есть масса преимуществ по сравнению с показателями потребительских расходов, поскольку страны могут импортировать самые разнообразные товары. В результате такой подход не только является самым точным в вопросе сравнения расходов на оборону в странах, использующих разную валюту, но и должен стать единственным методом такого сравнения.

Расходы России на оборону колеблются в районе 3 триллионов рублей, однако военные расходы включают в себя затраты на обеспечение военнослужащих жильем, пенсии, инфраструктуру, содержание Национальной гвардии, пограничную службу и еще ряд статей, которые являются секретными. В зависимости от того, как вы считаете, в 2018 году военные расходы могли достигать 4 триллионов рублей, что составляет примерно 4% от ВВП России. Это значит, что уменьшение военных расходов, о котором недавно сообщил Стокгольмский международный институт по исследованию проблем мира, вовсе не означает сокращение расходов России на военные операции, закупки военной техники, НИОКР и содержание войск. Более 1 триллиона рублей, которые тратятся на военные нужды в России, не попадают в рамки обычного оборонного бюджета.

Москва тратит примерно половину этого оборонного бюджета на закупки, НИОКР и ремонт — обычно около 1,4-1,6 триллиона рублей. Будучи страной со средними доходами, где призывники составляют примерно треть вооруженных сил, Россия тратит гораздо меньше средств на содержание своей армии, нежели западные страны. Такой уровень военных расходов является поддерживаемым, и России удавалось сохранять его на протяжении последних пяти лет конфронтации, несмотря на санкции.

Расходы России на оборону медленно уменьшаются в соотношении с ВВП страны, в результате чего их можно будет поддерживать примерно на таком же уровне в течение 2020-х годов и, возможно, даже 2030-х. Москва хорошо осведомлена о последствиях бесконтрольного расходования средств на оборону, которое когда-то привело к закату Советского Союза. Причины относительного постоянства объема расходов включают сознательное решение государства секвестировать расходы на оборону, чтобы поставить на первое место национальное благосостояние, а также тот простой факт, что за первые пять лет реализации программы по модернизации вооруженных сил армия успела закупить огромное количество оборудования. Объемы экспорта российского оружия тоже держатся примерно на одном уровне — около 15 миллиардов долларов в год.

Москва не истощает себя чрезмерными расходами на оборону, однако военные расходы все еще составляют довольно высокий процент от ВВП России, что является отражением той проблемы, которую когда-то Талейран озвучил Наполеону:

«Штыки годятся для всего, только сидеть на них нельзя».

Возможно, довольно удобно просто верить в то, что дело так или иначе разрешится, когда вы исследуете застойную российскую экономику или политический консерватизм. Но Россия — это не Советский Союз, который своими чрезмерными расходами на оборону сам привел себя к краху, и на дворе не 1980-е годы. Истина заключается в том, что в обозримом будущем ничего не разрешится. Все останется по-прежнему.

Defense News, США