В Германии нашли способ «защитить» Прибалтику от России

По его словам, необходимо повысить расходы Германии на оборону НАТО до 1,5% ВВП, чтобы модернизировать вооруженные силы страны, а остальные 0,5% (более $20 млрд) направить на защиту Прибалтики и Польши от действий Кремля.

Таким образом, считает политик, Берлин заберет у США ответственности за безопасность стран бывшего Варшавского договора и их «защиту от Москвы».

Идут серьёзнейшие изменения. Мировой порядок, существовавший со времен Второй мировой войны, был очень удобным — особенно нам, немцам, — заявил Габриэль в интервью газете Svenska Dagbladet.

Он пояснил, что Германия могла заниматься своими делами, а остальные вопросы решали США и Франция.

Теперь же, по мнению экс-министра, Вашингтон уже долгое время пытается переложить ответственность с себя на Европу.