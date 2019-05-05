В Германии нашли способ «защитить» Прибалтику от России 

Вице-канцлер и экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль предложил создать специальный фонд для «защиты прибалтийских стран и Польши от агрессии России».
По его словам, необходимо повысить расходы Германии на оборону НАТО до 1,5% ВВП, чтобы модернизировать вооруженные силы страны, а остальные 0,5% (более $20 млрд) направить на защиту Прибалтики и Польши от действий Кремля.
Таким образом, считает политик, Берлин заберет у США ответственности за безопасность стран бывшего Варшавского договора и их «защиту от Москвы».
Идут серьёзнейшие изменения. Мировой порядок, существовавший со времен Второй мировой войны, был очень удобным — особенно нам, немцам, — заявил Габриэль в интервью газете Svenska Dagbladet.
Он пояснил, что Германия могла заниматься своими делами, а остальные вопросы решали США и Франция.
Теперь же, по мнению экс-министра, Вашингтон уже долгое время пытается переложить ответственность с себя на Европу.
Ранее News.ru писал о том, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал власти Эстонии отказаться от диалогов с Москвой без согласования с другими странами Прибалтики. По его мнению, встреча президента Эстонии Керсти Кальюлайд с российским лидером Владимиром Путиным расколола единство стран Балтии.