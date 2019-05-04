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Вторая ночная репетиция Парада Победы началась на Красной площади 

Вечерняя Москва + ещё 3 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Вечером в субботу, 4 мая, на Красной площади в Москве началась вторая ночная репетиция предстоящего Парада Победы. Она проходит под руководством министра обороны Сергея Шойгу.
В репетиции, кроме пеших парадных расчетов, участие примет военная техника: бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры, боевые машины, ракетные комплексы и другие образцы военной техники. Кроме того, по Красной площади проедут кабриолеты Aurus.
Всего в тренировке принимают участие более 13 тысяч военнослужащих и свыше 130 единиц военной техники, передает РИА Новости.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о перекрытии улиц из-за репетиции парада и изменении режима работы станций метро.
Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади пройдет утром 7 мая.
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Армия , Войска , Новости Москвы , Сергей Шойгу , РИА Новости , Москва
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