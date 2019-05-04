Вторая ночная репетиция Парада Победы началась на Красной площади

Вечером в субботу, 4 мая, на Красной площади в Москве началась вторая ночная репетиция предстоящего Парада Победы. Она проходит под руководством министра обороны Сергея Шойгу

В репетиции, кроме пеших парадных расчетов, участие примет военная техника: бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры, боевые машины, ракетные комплексы и другие образцы военной техники. Кроме того, по Красной площади проедут кабриолеты Aurus.

Всего в тренировке принимают участие более 13 тысяч военнослужащих и свыше 130 единиц военной техники, передает РИА Новости.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о перекрытии улиц из-за репетиции парада и изменении режима работы станций метро.

Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади пройдет утром 7 мая.