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На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль 

Р-Спорт + ещё 10 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Советский боевой корабль, затонувший от немецкой торпеды в 1945 году, обнаружен на дне Баренцева моря, сообщает пресс-служба Северного флота.
"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.
По словам Евменова, глубоководникам Северного флота удалось поднять с борта затонувшего объекта носовое орудие, которое помогло классифицировать противолодочный корабль и установить его бортовой номер.
В пресс-службе Севфлота напомнили, что корабль впервые был обнаружен специалистами Северного флота в 2016 году. Специалисты установили, что в 1945 году БО-224 был торпедирован и потоплен германской подводной лодкой "U-995", погибли 33 человека.
Евменов рассказал, что специалисты начали поиск родственников экипажа корабля, чтобы с их участием отдать дань памяти погибшим морякам и установить мемориальную доску, как было сделано в месте гибели подводной лодки Д-1 "Декабрист".
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Армия , Оружие , Николай Евменов
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