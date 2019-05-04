На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль

Советский боевой корабль, затонувший от немецкой торпеды в 1945 году, обнаружен на дне Баренцева моря, сообщает пресс-служба Северного флота.

"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.

По словам Евменова, глубоководникам Северного флота удалось поднять с борта затонувшего объекта носовое орудие, которое помогло классифицировать противолодочный корабль и установить его бортовой номер.

В пресс-службе Севфлота напомнили, что корабль впервые был обнаружен специалистами Северного флота в 2016 году. Специалисты установили, что в 1945 году БО-224 был торпедирован и потоплен германской подводной лодкой "U-995", погибли 33 человека.

Евменов рассказал, что специалисты начали поиск родственников экипажа корабля, чтобы с их участием отдать дань памяти погибшим морякам и установить мемориальную доску, как было сделано в месте гибели подводной лодки Д-1 "Декабрист".