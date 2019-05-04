Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии

Во время атаки на террористов в Сирии правительственные войска вели стрельбу по ним из танка Т-90 (усовершенствованный танк Т-72Б), который выстоял, несмотря на попадание ракеты.

#Syrian rebels disable a Syrian Army T-90 Tank in the #Latakia countryside using an ATGM pic.twitter.com/iDLVND8VOv— Intel Sky & Air (@air_intel) 29 апреля 2019 г.

Это видно на кадрах, выложенных в Сеть. На них танк открыл огонь по боевикам, а затем по нему была выпущена ракета, попавшая точно в цель. Сначала все пропало в дыму. Чуть позже стало понятно, что экипаж успел покинуть танк, который остался цел. Он не загорелся, но пострадал механизм поворота башни.

Для поставок за рубеж была разработана в России была разработана экспортная модификация танка Т-90С. Производство усовершенствованного Т-90А началось в 2004 году.