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Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии 

Рамблер + ещё 1 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Во время атаки на террористов в Сирии правительственные войска вели стрельбу по ним из танка Т-90 (усовершенствованный танк Т-72Б), который выстоял, несмотря на попадание ракеты.
Это видно на кадрах, выложенных в Сеть. На них танк открыл огонь по боевикам, а затем по нему была выпущена ракета, попавшая точно в цель. Сначала все пропало в дыму. Чуть позже стало понятно, что экипаж успел покинуть танк, который остался цел. Он не загорелся, но пострадал механизм поворота башни.
Для поставок за рубеж была разработана в России была разработана экспортная модификация танка Т-90С. Производство усовершенствованного Т-90А началось в 2004 году.
Армия , Ближний Восток , Оружие , Сирия
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