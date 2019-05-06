США связали испытания Северной Кореи и переговоры с Путиным

«Вы видели, что [запуски] произошли сразу после визита Ким Чен Ына в Россию. Он решил предпринять такие действия сразу после разговора с Путиным», — подчеркнул Помпео.

Политик добавил, что США находятся в размышлениях по поводу возможного ответа на испытания.

«Я продолжаю призывать своих коллег к переговорам», — заявил госсекретарь.

В субботу, 4 мая, комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила несколько «объектов» в сторону Японского моря. Позднее в Токио уточнили, что ракеты не долетели до экономической зоны Японии.

До этого в последний раз Северная Корея проводила ракетные испытания в ноябре 2017 года. После этого Пхеньян заявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности.