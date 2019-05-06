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США связали испытания Северной Кореи и переговоры с Путиным 

Lenta.ru + ещё 49 1 час назад
Фото: Michael Gross / ZumaPress / Globallookpress.com
Государственный секретарь США Майк Помпео отметил, что ракетные испытания Северной Кореи связаны с переговорами ее лидера Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал CBS News.
«Вы видели, что [запуски] произошли сразу после визита Ким Чен Ына в Россию. Он решил предпринять такие действия сразу после разговора с Путиным», — подчеркнул Помпео.
Политик добавил, что США находятся в размышлениях по поводу возможного ответа на испытания.
«Я продолжаю призывать своих коллег к переговорам», — заявил госсекретарь.
В субботу, 4 мая, комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила несколько «объектов» в сторону Японского моря. Позднее в Токио уточнили, что ракеты не долетели до экономической зоны Японии.
До этого в последний раз Северная Корея проводила ракетные испытания в ноябре 2017 года. После этого Пхеньян заявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности.
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Комментарии
Армия , Азия , Войска , Чен Ким , Владимир Путин , CBS , КНДР , США
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