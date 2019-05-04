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Военный погиб из-за подрыва боеприпаса на Урале 

ТАСС + ещё 4 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пятеро военнослужащих на полигоне в Свердловской области пострадали из-за подрыва боеприпаса, один из них от полученных ранений умер. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"Комиссия ЦВО совместно с сотрудниками военной прокуратуры устанавливает обстоятельства происшествия на полигоне в Свердловской области, в результате которого один военнослужащий погиб и еще четверо получили травмы. По предварительным данным, 3 мая 2019 года, находясь на полигоне воинской части, военнослужащие в нарушение требований безопасности разожгли костер, что стало причиной подрыва боеприпаса", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что пострадавшие были оперативно доставлены в военный госпиталь гарнизона, где им оказана необходимая медицинская помощь.
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Армия , Африка , Войска , Свердловская Область
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