Особый период: как Украина увеличит численность армии

Депутаты Верховной рады придумали способ увеличить численность армии Украины . Они представили новый законопроект, согласно которому власти страны смогут объявлять «особый период», когда можно будет призвать резервистов. За уклонение от службы в «особый период» предлагается ввести уголовное наказание.

Председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и группа из семи депутатов Верховной рады от различных фракций разработали законопроект, который позволит доукомплектовать армию Украины. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

Законопроект №10260, который уже отправлен на рассмотрение парламентом, подразумевает, что украинские власти смогут объявлять «особый период», во время которого в армию можно будет призывать военнообязанных из запаса. Что имеется в виду под «особым периодом», в тексте документа не разъясняется.

Отмечается, что «особый период» будет проходить без объявления мобилизации войск. Длительность службы резервистов составит до 6 месяцев, при этом максимальная продолжительность общего срока службы в военном резерве не может превышать 18 месяцев.

Длительность срока службы может быть увеличена по особому распоряжению руководителя страны.

«В случае необходимости указанные резервисты, выслужив установленные сроки, могут быть задержаны на службе до шести месяцев в соответствии с указом президента», — говорится в документе.

Законопроект предусматривает и определенные привилегии. В частности, резервисты смогут получить льготы на отпуск, социальные гарантии при трудоустройстве и обеспечение семей жильем.

Также нардепы предложили дополнить Уголовный кодекс Украины статьей, согласно которой уклонение от службы в «особый период» будет караться штрафом от 11,9 тыс. до 17 тыс. гривен (до 40 тыс. рублей) или лишением свободы сроком от двух до пяти лет.

Уважительными причинами для освобождения от такой службы будут считаться получение права на пенсию по выслуге лет, окончание или систематическое невыполнение условий контракта, состояние здоровья, служебное несоответствие, а также личное желание или семейные обстоятельства.

Ранее в ВСУ сообщили размер выплат военнообязанным и резервистам за период сборов. Их размеры будут зависеть от размеров прожиточного минимума для трудоспособных и минимальной заработной платы в текущем году. Об этом говорится в тексте поста командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в фейсбуке.

В посте уточняется, что во время сборов будут выплачиваться суточные в процентах — от 20% до 50% в зависимости от воинского звания — за каждый день пребывания на собрании. Уточняется, что неработающим военнообязанным и резервистам военные части будут выплачивать денежное пособие в размере прожиточного минимума.

В конце апреля украинский портал «Новое время» опубликовал военную доктрину нового президента Украины Владимира Зеленского . Согласно ей, политик намерен сделать армию добровольной. Документ предоставил советник избранного лидера по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

Как следует из текста доктрины, руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО . Также сообщается, что должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВС Украины будут разделены (сейчас обе позиции занимает генерал армии Виктор Муженко), при этом Генштаб по-прежнему будет заниматься планированием обороны и стратегического применения вооруженных сил.