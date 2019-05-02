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Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим 

ТАСС 1 час назад
Боевики предприняли в четверг попытку обстрела российской авиабазы Хмеймим, расположенной в сирийской провинции Латакия. Пострадавших и разрушений нет, сообщил на брифинге журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Минобороны отчиталось об отражении атак на Хмеймим
"2 мая 2019 года осуществлена очередная попытка обстрела авиабазы Хмеймим со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, удерживающих позиции в районе населенных пунктов Калаат-эль-Мудик и Баб-Атика. Все обстрелы отражены, российские военнослужащие не пострадали, ущерб объектам базы не причинен", — сказал он.
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Армия , Видео , В мире , Министерство обороны
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