Боевики предприняли в четверг попытку обстрела российской авиабазы Хмеймим, расположенной в сирийской провинции Латакия. Пострадавших и разрушений нет, сообщил на брифинге журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
"2 мая 2019 года осуществлена очередная попытка обстрела авиабазы Хмеймим со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, удерживающих позиции в районе населенных пунктов Калаат-эль-Мудик и Баб-Атика. Все обстрелы отражены, российские военнослужащие не пострадали, ущерб объектам базы не причинен", — сказал он.