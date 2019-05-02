Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим

Боевики предприняли в четверг попытку обстрела российской авиабазы Хмеймим, расположенной в сирийской провинции Латакия. Пострадавших и разрушений нет, сообщил на брифинге журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.