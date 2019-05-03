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На выставке в Турции показали новый российский фрегат «Адмирал Эссен» 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Новый фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" представили на 14-й международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле. Корабль уже вызвал большой интерес у жителей Турции, сообщает РИА Новости.
Фрегат вышел из Севастополя и прибыл в Стамбул 30 апреля. Судно пришвартовали в проливе Босфор в самом центре города. Благодаря этому, рассмотреть его вблизи могут и люди с проплывающих мимо прогулочных катеров.
По словам старшего помощника командира фрегата Александра Смирнова, "Адмирал Эссен" — корабль дальней морской зоны проекта 11356. Предназначен он для решения оперативных задач. Три корабля этого типа уже построены. Осталось сделать еще столько же.
— На сегодняшний день это самый новый фрегат, в нем реализовано много передовых разработок российского ВПК. Он является очень конкурентоспособным в мире, — сказал Смирнов.
"Адмирал Эссен" имеет самую большую вертолетную площадку из всех кораблей ВМФ России и может принимать самые последние модели вертолетов. Также на корабле установлены современные ракетные комплексы "Штиль" и "Калибр".
Фрегат уже успел поучаствовать в боевых действиях в Сирии. В 2016 году он дважды обстрелял позиции террористов ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России).
— Все цели были успешно поражены, — уточнил Смирнов.
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Армия , Оружие , Исламское государство , РИА Новости , Севастополь , Стамбул , Турция
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