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Танк-памятник Т-72 установили в Чечне в преддверии Дня Победы 

ТАСС 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Танк-памятник Т-72 установили в преддверии Дня Победы в чеченском городе Шали, сообщил в четверг в своем официальном Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Танк-памятник Т-72 открыли мы сегодня в Шали. Он установлен на перекрестке дорог, ведущих в Ведено, Курчалой, Грозный, Новые Атаги и Махкеты. Боевая машина видна издали", — написал Кадыров.
По его словам, Шали интенсивно развивался в последние годы, возводились соцобъекты, и на данный момент в городе идет развитие промышленного блока.
"Шали преобразился за последнее время. Построены высотные дома, отель с деловым центром, мечеть на 20 тыс. человек, дом культуры, стадион, спортзал, ипподром, больница, шестиполосная дорога, сотни жилых домов, школа и многое другое. В стадии строительства промышленные предприятия", — добавил глава региона.
В 2015 году столица Чечни получила звание "Город воинской славы". Более 100 тыс. жителей многонационального Грозного трудились на оборонительных сооружениях, на подступах к городу, который так и не был сдан врагу. Отчаявшись взять город с земли, захватчики начали уничтожать его с воздуха, сбрасывая на нефтеперерабатывающие заводы зажигательные бомбы. Город горел, но не сдавался. В те дни грозненцы потушили более 200 крупнейших очагов и превратили свой город в неприступную крепость.
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Комментарии
Армия , Оружие , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика , Шали , Шаль
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