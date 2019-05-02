Танк-памятник Т-72 установили в Чечне в преддверии Дня Победы

"Танк-памятник Т-72 открыли мы сегодня в Шали . Он установлен на перекрестке дорог, ведущих в Ведено, Курчалой, Грозный, Новые Атаги и Махкеты. Боевая машина видна издали", — написал Кадыров.

По его словам, Шали интенсивно развивался в последние годы, возводились соцобъекты, и на данный момент в городе идет развитие промышленного блока.

"Шали преобразился за последнее время. Построены высотные дома, отель с деловым центром, мечеть на 20 тыс. человек, дом культуры, стадион, спортзал, ипподром, больница, шестиполосная дорога, сотни жилых домов, школа и многое другое. В стадии строительства промышленные предприятия", — добавил глава региона.

В 2015 году столица Чечни получила звание "Город воинской славы". Более 100 тыс. жителей многонационального Грозного трудились на оборонительных сооружениях, на подступах к городу, который так и не был сдан врагу. Отчаявшись взять город с земли, захватчики начали уничтожать его с воздуха, сбрасывая на нефтеперерабатывающие заводы зажигательные бомбы. Город горел, но не сдавался. В те дни грозненцы потушили более 200 крупнейших очагов и превратили свой город в неприступную крепость.