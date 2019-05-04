Россия заявила о готовности поставлять Турции Су-57

Россия уже согласовала документы, разрешающие экспорт российских истребителей пятого поколения Су-57, и готова к переговорам с Турцией

Сергей Чемезов. Россия «готова сотрудничать» по продаже Турции российских истребителей Су-57, когда Анкара завершит участие в программе по производству самолетов F-35, заявил глава «Ростеха»

Как он сказал в интервью агентству Anadolu, Турция является привлекательным рынком для российского вооружения, отметив, что разрешающие экспорт Су-57 документы уже согласованы.

«Российские истребители пятого поколения обладают выдающимися характеристиками, это раскрывает перспективы для экспорта», — пояснил Чемезов.

Глава «Ростеха» добавил, что российская сторона заинтересована в развитии сотрудничества в области противовоздушной обороны, в частности Москва поддержит намерение Анкары стать партнеров в работе по проекту системы ПРО С-500 «Прометей».

Тем временем, США угрожают Турции прервать взаимодействие по проекту F-35 и давят на Анкару из-за контракта на приобретение С-400. В связи с чем власти Турции не исключили закупок самолетов пятого поколения у других государств.