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Россия заявила о готовности поставлять Турции Су-57 

ТК «Звезда» + ещё 19 49 минут назад
Фото: Минобороны России
Россия уже согласовала документы, разрешающие экспорт российских истребителей пятого поколения Су-57, и готова к переговорам с Турцией.
Россия «готова сотрудничать» по продаже Турции российских истребителей Су-57, когда Анкара завершит участие в программе по производству самолетов F-35, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
Как он сказал в интервью агентству Anadolu, Турция является привлекательным рынком для российского вооружения, отметив, что разрешающие экспорт Су-57 документы уже согласованы.
«Российские истребители пятого поколения обладают выдающимися характеристиками, это раскрывает перспективы для экспорта», — пояснил Чемезов.
Глава «Ростеха» добавил, что российская сторона заинтересована в развитии сотрудничества в области противовоздушной обороны, в частности Москва поддержит намерение Анкары стать партнеров в работе по проекту системы ПРО С-500 «Прометей».
Тем временем, США угрожают Турции прервать взаимодействие по проекту F-35 и давят на Анкару из-за контракта на приобретение С-400. В связи с чем власти Турции не исключили закупок самолетов пятого поколения у других государств.
Как ранее заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, Анкара найдет замену американским истребителям в случае отказа США от поставок, а также может продолжить закупку российских С-400, когда Вашингтон откажет Турции в ЗРК Patriot.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Сергей Чемезов , Мевлют Чавушоглу , МИД , Ростех , Анкара , Турция
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