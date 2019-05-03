«Кто первый уступит»: США угрожают Турции из-за России

The Hill (США): США и Турция играют в «кто первый уступит» из-за России

Турция настаивает на реализации своих планов по покупке этих систем, несмотря на угрозы администрации Трампа прекратить поставлять Анкаре американские многоцелевые ударные истребители Ф-35 в том случае, если она сделает это.

Администрация Трампа также угрожает ввести санкции против своего союзника по НАТО , если Анкара заключит эту сделку с Москвой . Вашингтон хочет, чтобы вместо российских систем Анкара приобрела разработанные в США противоракетные комплексы «Патриот», однако эти переговоры пока не принесли конкретных результатов.

Пока неясно, какая из сторон первой покажет слабину в борьбе, в которой дипломатические ставки всех трех сторон очень высоки — не говоря уже о многомиллионных контактах для американских компаний. Турция планирует приобрести как минимум 100 истребителей Ф-35 Лайтинг II компании «Локхид Мартин».

На этой неделе Турция и Россия сделали еще один шаг в сторону заключения сделки о продаже зенитных ракетных комплексов С-400: глава государственной корпорации Рособоронэкспорт заявил, что Москва планирует начать поставки этих комплексов в июле.

«Все уже согласовано», — сказал Александр Михеев в интервью российскому агентству «Интерфакс».

В пятницу, 26 апреля, представитель Министерства иностранных дел Турции Хами Аксой (Hami Aksoy) заявил, что его страна не планирует отказываться от покупки С-400 и от переговоров с США по вопросу о приобретении систем «Патриот».

«У нас нет намерения заявлять, что мы не станем покупать комплексы "Патриот". То же самое касается вопроса о покупке С-400», — сообщил он репортерам.

Чиновники американского оборонного ведомства опасаются, что применение Турцией комплексов С-400, которые несовместимы с другими натовскими системами, позволит России получить тщательно охраняемую информацию касательно Ф-35. В апреле министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Mevlut Çavuşoğlu) заявил, что Вашингтон отправляет противоречивые сигналы.

«Разные институты США выступают с разными заявлениями, — сказал Чавушоглу во время своего визита в Вашингтон 3 апреля. — Звучат разные и противоречивые заявления».

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан (Patrick Shanahan) уверен, что Турция предпочтет американские противоракетные комплексы и откажется от покупки российских.

«Переговоры продолжаются», — сообщил представитель Шанахана генерал-лейтенант Джо Буккино (Joe Buccino) в пятницу, 26 апреля.

По словам другого представителя Пентагона, Министерство обороны США «искренне надеется, что Турция предпочтет отказаться от покупки С-400, защищать турецкое воздушное пространство при помощи систем, совместимых с системами НАТО, и сберечь свои инвестиции в программу покупки Ф-35».

«Мы продолжаем дискуссии с Турцией по вопросу о приобретении систем "Патриот", которые остаются эффективной и совместимой с другими системами НАТО альтернативой комплексам С-400, — отметил представитель Эрик Паон (Eric Pahon) в интервью изданию The Hill. — Мы работали с Турцией как с членом альянса НАТО в хорошие и в тяжелые времена в течение почти 70 лет, и мы решительно намерены сохранить эти отношения».

Администрация Трампа увеличивает давление на турецких чиновников, чтобы те отказались от покупки С-400. Ранее в апреле она заморозила поставку оборудования для Ф-35 в Турцию из-за возникших разногласий и пригрозила вычеркнуть Турцию из списка партнеров многонациональной программы по продаже этих истребителей.

Пока администрация занимается поисками решения, Конгресс хочет вмешаться в эти дискуссии. Конгрессмены планируют использовать принимаемый ежегодно законопроект об оборонной политике, чтобы Турция не смогла иметь в своем распоряжении одновременно американские истребители и российские зенитные ракетные комплексы.

Несколько чиновников конгресса сообщили, что во время обсуждения Закона о национальной обороне 2020, скорее всего, будет предложен целый ряд поправок, чтобы не допустить такого положения вещей.

«Большинство членов обеих партий понимают, что Ф-35 и С-400 не могут сосуществовать», — сказал член комитета Палаты представителей по международным делам Адам Кинзингер (Adam Kinzinger).

«Я не думаю, что существует какое-то пространство для дебатов и маневров, и это не должно быть для Турции неожиданностью, — сказал он. — По-моему, большинство понимает, что покупка систем зенитной обороны у нашего главного противника — это красная линия, пересечение которой лишает возможности стать обладателем нашего новейшего и лучшего истребителя».

Конгресс вмешался в ситуацию еще в прошлом году, когда он внес поправку в закон о национальной обороне 2019 года, чтобы приостановить поставки F-35 в Турцию в преддверии переоценки американо-турецких отношений.

Компания «Локхид-Мартин», которая создала Ф-35, пока не сообщила, как она намеревается поступить с турецкими компаниями, которые придется исключить из промышленной базы программы, если до этого дойдет.

Ожидается, что в дальнейшем Турция должна сыграть важную роль в совершенствовании этого истребителя.