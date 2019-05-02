Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные Израиля задержали палестинцев по подозрению в терроризме 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники Вооружённых сил, пограничной полиции и контрразведки Израиля задержали 17 палестинцев, подозреваемых в терроризме. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны страны.
Военнослужащие при поддержке пограничной полиции, полиции и Службы общей безопасности Израиля арестовали 17 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре и беспорядках, направленных против израильских гражданских лиц и солдат, — цитирует сообщение военных ТАСС.
Все задержанные доставлены в контрразведку ШАБАК для проведения следственных мероприятий.
Ранее News.ru писал, что израильские военные зафиксировали два запуска ракет или мин с территории сектора Газа. О пострадавших не сообщалось. Обстрел произошёл в ответ на атаку Израилем позиций палестинцев после того, как с их территории прилетели воздушные шары с горючим и взрывчаткой.
News.ru: последние новости
Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море Политолог оценил шансы НАТО в ядерной войне с РФ Первые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С» прошли успешно
Армия , Войска , ИТАР-ТАСС , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В команде Зеленского рассказали о данном им обещании
Грузия решилась на антиамериканский шаг56
МИД РФ сделал заявление о расследовании событий 2 мая33
«Турция доконала»: Малышева борется с ожирением1
В параде Победы поучаствуют чеченские «тачанки»23
Видео
МИД РФ сделал заявление о расследовании событий 2 мая
Политика В мире
Как националисты подожгли Дом профсоюзов
В мире Статьи
С кем живет дочь Началовой после смерти матери
Шоу-бизнес
На «Евровидении» ввели новое правило
Шоу-бизнес
Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому
В мире Украина
Футболки Тимати возмутили россиян
Шоу-бизнес
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Шоу-бизнес
Выжившие рассказали о трагедии 2 мая в Одессе
В мире Украина
Минобороны Британии возглавила противница России
Европа В мире
Трамп анонсировал новый поворот в ситуации в Венесуэле
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение