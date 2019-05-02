Военные Израиля задержали палестинцев по подозрению в терроризме

Сотрудники Вооружённых сил, пограничной полиции и контрразведки Израиля задержали 17 палестинцев, подозреваемых в терроризме. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны страны.

Военнослужащие при поддержке пограничной полиции, полиции и Службы общей безопасности Израиля арестовали 17 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре и беспорядках, направленных против израильских гражданских лиц и солдат, — цитирует сообщение военных ТАСС.

Все задержанные доставлены в контрразведку ШАБАК для проведения следственных мероприятий.

Ранее News.ru писал, что израильские военные зафиксировали два запуска ракет или мин с территории сектора Газа. О пострадавших не сообщалось. Обстрел произошёл в ответ на атаку Израилем позиций палестинцев после того, как с их территории прилетели воздушные шары с горючим и взрывчаткой.