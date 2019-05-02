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Чеченские «тачанки» примут участие в параде Победы на Красной площади 

Ura.Ru 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Новые багги «Чаборз-М3» примут участие параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Росгвардия продемонстрирует багги «Чаборз-М3» в варианте огневой поддержки», — приводит его слова ТАСС. Отмечается, что машина предполагает установку автоматического станкового гранатомета АГС-17 или АГС-30 на кормовой части.
По данным источника, Росгвардия получает «Чаборз-М3» производства автомобильного завода «Чеченавто» в штатной комплектации без дополнительного вооружения. Однако отмечается, что машину можно легко модернизировать и установить на нее практически любое российское стрелково-гранатометное оружие. Согласно словам источника, к багги «Чаборз-М3» проявляют интерес российские вооруженные силы.
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