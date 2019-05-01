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Ракету «Бронебойщик» могут принять на вооружение в этом году 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минобороны России может в первой половине этого года принять на вооружение неуправляемую авиационную ракету "Бронебойщик", заявил РИА Новости заместитель генерального директора АО "НПК "Техмаш", входящего в государственную корпорацию "Ростех", Александр Кочкин на 14-й выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле.
"Государственные испытания новой неуправляемой авиационной ракеты "Бронебойщик" были завершены в прошлом году АО НПО "Сплав". В настоящее время документы находятся на рассмотрении в Минобороны. Думаю, что в ближайшее время, в первом полугодии, министерство должно принять соответствующее решение о принятии на вооружение данной ракеты", — сказал Кочкин.
"Бронебойщик" предназначен для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8. Эти ракеты должны дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров. Ранее в интервью российским СМИ гендиректор предприятия-разработчика данного оружия — концерна "Техмаш" Владимир Лепин рассказал, что ракета способна пробивать преграды, стоящие перед заданными ей целями, при этом не разрушаясь и продолжая свой полет.
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Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны , Техмаш , Ростех , НПО Сплав , РИА Новости , Стамбул
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