Ракету «Бронебойщик» могут принять на вооружение в этом году

"Государственные испытания новой неуправляемой авиационной ракеты "Бронебойщик" были завершены в прошлом году АО НПО "Сплав". В настоящее время документы находятся на рассмотрении в Минобороны. Думаю, что в ближайшее время, в первом полугодии, министерство должно принять соответствующее решение о принятии на вооружение данной ракеты", — сказал Кочкин.

"Бронебойщик" предназначен для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8. Эти ракеты должны дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров. Ранее в интервью российским СМИ гендиректор предприятия-разработчика данного оружия — концерна "Техмаш" Владимир Лепин рассказал, что ракета способна пробивать преграды, стоящие перед заданными ей целями, при этом не разрушаясь и продолжая свой полет.