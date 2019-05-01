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Глава Пентагона отменил визит в Европу из-за ситуации в Венесуэле 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан отменил визит в Европу из-за ситуации в Венесуэле и на границе с Мексикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.
"Министр Шанахан не поедет в Европу, поскольку он решил, что пребывание в Вашингтоне позволит ему более эффективно координировать свои действия с Агентством национальной безопасности и государственным департаментом по ситуации в Венесуэле и поддерживать координацию с министерством внутренней безопасности в рамках оказания помощи на юго-западной границе (с Мексикой)", — сказал представитель американского военного ведомства.
По его словам, Шэнахан должен был присутствовать на двух церемониях смены командования в Германии и Бельгии, а затем сделать короткую остановку в Великобритании.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
В начале апреля президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если та не справится с потоком нелегальных мигрантов в США со своей стороны. При этом Трамп признал, что закрытие границ негативно повлияет на экономику США.
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Армия , В мире , США , Николас Мадуро , Патрик Шэнахан , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , АНБ , РИА Новости , Венесуэла , Мексика
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