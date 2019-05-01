Глава Пентагона отменил визит в Европу из-за ситуации в Венесуэле

"Министр Шанахан не поедет в Европу, поскольку он решил, что пребывание в Вашингтоне позволит ему более эффективно координировать свои действия с Агентством национальной безопасности и государственным департаментом по ситуации в Венесуэле и поддерживать координацию с министерством внутренней безопасности в рамках оказания помощи на юго-западной границе (с Мексикой)", — сказал представитель американского военного ведомства.

По его словам, Шэнахан должен был присутствовать на двух церемониях смены командования в Германии и Бельгии, а затем сделать короткую остановку в Великобритании.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.