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Комплексы ЗВО «Искандер-М» провели электронные пуски ракет в рамках контрольной проверки 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Западного военного округа провели электронные пуски ракет по наиболее удалённым важным объектам условного противника в Ленинградской области. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Таким образом, военнослужащие сдали контрольную проверку за зимний период обучения.
Эффективность поражения целей оценивали при помощи беспилотников.
Видеосигнал в режиме реального времени передавался на пункт управления и контроля на полигоне, а также в центр боевого управления ЗВО.
Ранее Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл показ новейшей военной техники ЗВО, участвующей в параде Победы.
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Армия , Войска , Оружие , Ленинградская область
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