Комплексы ЗВО «Искандер-М» провели электронные пуски ракет в рамках контрольной проверки

Расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Западного военного округа провели электронные пуски ракет по наиболее удалённым важным объектам условного противника в Ленинградской области . Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Таким образом, военнослужащие сдали контрольную проверку за зимний период обучения.

Эффективность поражения целей оценивали при помощи беспилотников.

Видеосигнал в режиме реального времени передавался на пункт управления и контроля на полигоне, а также в центр боевого управления ЗВО.

Ранее Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл показ новейшей военной техники ЗВО, участвующей в параде Победы.