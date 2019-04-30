Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США удерживают в заключении 1800 боевиков ИГ* из Сирии, заявил Трамп 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
США удерживают в заключении 1,8 тысячи боевиков террористической организации "Исламское государство"*, взятых в плен входе боев в Сирии, заявил президент Дональд Трамп.
"У нас 1,8 тысячи заключенных ИГ*, взятых в заложники во время наших последних боев по 100% уничтожению халифата в Сирии. Сейчас принимаются решения насчет того, что делать с этими опасными заключенными… Европейские страны совершенно не помогают, хотя это во многом сделано в их интересах", — написал президент в Twitter.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация
Последние новости
Россия не вышла из мировой гонки вооружений. Она ее просто выиграла Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии Пушков ответил на слова Порошенко о "святом украинском гражданстве"
Армия , В мире , Конфликты , США , Дональд Трамп , Исламское государство , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россияне останутся без дач23
«Плакал Рамзан»: Зеленский раскаялся перед мусульманами8
Конец проекту? Владелец «Голоса» начал нервничать129
Умерла Наталия Красноярская5
Протест: Выдача паспортов Донецку взбудоражила Киев244
Видео
В Венесуэле начался путч
В мире Латинская Америка
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Кисловодск затопило после сильнейшего ливня
Происшествия
Новая война? Что стоит за ультиматумами Москвы и Киева
Политика Статьи
Появилось видео танцующих в макете МКС балерин
Наука и техника
Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции
В мире Украина
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы
Общество
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение