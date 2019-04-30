США удерживают в заключении 1,8 тысячи боевиков террористической организации "Исламское государство"*, взятых в плен входе боев в Сирии, заявил президент Дональд Трамп.
"У нас 1,8 тысячи заключенных ИГ*, взятых в заложники во время наших последних боев по 100% уничтожению халифата в Сирии. Сейчас принимаются решения насчет того, что делать с этими опасными заключенными… Европейские страны совершенно не помогают, хотя это во многом сделано в их интересах", — написал президент в Twitter.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация