США удерживают в заключении 1800 боевиков ИГ* из Сирии, заявил Трамп

"У нас 1,8 тысячи заключенных ИГ*, взятых в заложники во время наших последних боев по 100% уничтожению халифата в Сирии. Сейчас принимаются решения насчет того, что делать с этими опасными заключенными… Европейские страны совершенно не помогают, хотя это во многом сделано в их интересах", — написал президент в Twitter.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии.

* Запрещенная в России террористическая организация