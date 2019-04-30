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Россия и Китай пытались выкрасть военные секреты Нидерландов 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия и Китай в 2018 году предпринимали несколько попыток получить доступ к военным секретам Нидерландов. Об этом говорится в ежегодном докладе Службы военной разведки страны.
Угроза в отношении вооружённых сил касалась кражи военных технологий и специальных военных знаний, которые можно использовать как в военных, так и в гражданских целях, — цитирует «Интерфакс» выдержки из доклада.
Как писал News.ru, норвежская служба гражданской и военной разведки заявила, что спецслужбы России и Китая наращивают разведывательную деятельность в отношении страны. Согласно докладу ведомства, РФ и КНР «могут проводить сложные наступательные операции в Сети и постоянно развивают свои возможности». Также норвежцы считают, что Москва якобы стала чаще работать с так называемыми фейковыми новостями.
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Армия , В мире , Интерфакс , Китай , Нидерланды
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