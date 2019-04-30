«Сбивает все, что движется». На что способен новейший зенитный комплекс «Прометей»

Новейшая зенитно-ракетная система С-500 «Прометей» успешно прошла финальные испытания, рапортует Минобороны . Модернизированный комплекс способен сбивать любые летающие объекты, вплоть до баллистических ракет противника и спутников на низких орбитах, отмечают военные эксперты. Когда вооружение поступит на баланс российской армии и есть ли у «Прометея» аналоги в мировом масштабе, разбирался «360».

Минобороны завершило финальные испытания зенитно-ракетной системы нового поколения С-500 «Прометей». Работа элементов комплекса была проверена в условиях, близких к реальным, сообщили «Известиям» источники в ведомстве. После успешных маневров сотрудники министерства решили, что комплекс полностью готов к серийному производству.

В отличие от своего предшественника — С-400 «Триумф» — система получит более мощные радары и ракеты. Так, «Прометей» будет способен одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых или гиперзвуковых целей. Плюс С-500 сможет сбивать вражеские цели на расстоянии 600 километров. Для сравнения: у предыдущего поколения этот показатель находится на уровне 400 километров.

Заатмосферный «истребитель»

Другой особенностью «Прометея» станет модернизированная система управления. Если в комплексах предыдущих поколений за обнаружение, захват и сопровождение всех типов целей отвечал один универсальный радар, то в С-500 применено несколько специализированных радиолокационных станций, чьи характеристики адаптированы под конкретный вид летательных аппаратов. Проще говоря, один радар отвечает за отслеживание, например, самолетов, а другой — за крылатые ракеты, в то время как третий следит за спутниками, объясняют опрошенные «360» аналитики.

Таким образом, комплекс будет видеть дальше и работать на заатмосферных высотах, то есть речь идет о высотах больше 100 километров, прогнозирует военный эксперт Алексей Леонков.

«При этом, судя по заявленным характеристикам, вооружение будет применяться по крупным целям. Сюда входят самолеты-разведчики, части баллистических ракет морского и сухопутного базирования вероятного противника. Также в качестве потенциальных целей могут рассматриваться низкоорбитальные спутниковые группировки. Иными словами, «Прометей» заполняет собой разрыв по высотам перехвата, который наблюдался ранее», — подчеркнул собеседник «360».

Ожидается, что комплекс поступит на баланс Минобороны уже в 2020 году. Сейчас разработку С-500 ведет концерн «Алмаз-Антей» . Как не раз заявляли представители ведомства, по своим характеристикам комплекс не имеет аналогов в мире и превосходит по параметрам даже американский Patriot Advanced Capability-3.

Новая система будет сбивать в буквальном смысле «все, что движется», подтвердил в разговоре с «360» бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

«Комплекс может использовать ранее разработанные типы ракет, например, 40H6, которые сейчас стоят на С-400. «Прометей» — это тактическое средство противоракетной обороны, которое вместе с системой А-135 может решать вопросы в ближнем космосе и полноценно прикрывать территорию от атаки возможного противника. По сути, аппарат позволяет гарантированно уничтожать и в космосе, и в воздухе гиперзвуковые баллистические ракеты», — заметил собеседник «360».

Лидер на мировом рынке

До того как С-500 поступит в серийное производство, обороноспособность страны будут полноценно обеспечивать комплексы предыдущего поколения «Триумф». Система российского производства также предназначена для уничтожения вражеских самолетов, крылатых и баллистических ракет, в том числе средней дальности, гиперзвуковых целей и других современных и перспективных средств воздушного нападения.

Неудивительно, что уже сейчас иностранные военные ведомства пытаются заполучить систему в свой парк. Так, помимо России, комплексы стоят на вооружении армий Китая и Турции. Кроме того, в 2018 году контракт на закупку систем заключила Индия. Также присматриваются к «Триумфу» власти Вьетнама, Египта, Марокко и главные союзники США — Саудовская Аравия. Популярность российского комплекса объясняется его дешевизной по сравнению с теми же американскими THAAD и Patriot, простотой в обслуживании, быстротой поставки после заключения контракта, а также солидными боевыми возможностями. Причем иностранцы готовы приобретать комплексы, даже несмотря на угрозу санкций со стороны США.