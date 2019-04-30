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СМИ: в польской армии могут вернуть звания гусара и канонира 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В польской армии могут быть введены воинские звания, существовавшие до Второй мировой войны. Об этом сообщает газета "Речь посполита", ссылаясь на планы Министерства национальной обороны.
По данным издания, перемены затронут, прежде всего, артиллерийские и ракетные войска, а также те подразделения, которые прежде были кавалерийскими, а позже были преобразованы в бронетанковые и воздушно-десантные. Если идеи оборонного ведомства удастся реализовать, в бронетанковых войсках и воздушно-десантных подразделениях рядовой будет называться "уланом" или "гусаром", а сержантов заменят "вахмистры". В свою очередь капитаны станут "ротмистрами". В артиллерии появятся звания "канонира" (рядового) и "бомбардира" (сержанта).
Первоначально Минобороны планировало ввести новые звания еще в 2018 году в сотую годовщину получения Польшей независимости. Но тогда эти планы не удалось реализовать из-за их высокой стоимости, пишет газета. Теперь предполагается вводить новые звания постепенно, что позволит сократить расходы.
Издание напоминает, что в 2013 году армейские социологи уже проводили в вооруженных силах опрос о возможности возвращения прежних воинских званий и свыше 30% респондентов приветствовали такую возможность.
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Комментарии
Армия , Войска , Министерство обороны
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