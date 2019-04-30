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Попадание ракеты в сирийский танк сняли на видео 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Бойцы повстанческой группировки «Сирийская свободная армия» (ССА) засняли на видео прямое попадание ракеты в танк Сирийской арабской армии (САА). Ролик публикует Al-Masdar News.
Сообщается, что видео было сделано на севере сирийской провинции Латакия. На кадрах видно, как бойцы выпускают в сторону танка противотанковую управляемую ракету, а на ее попадание в боевую машину реагируют религиозными восклицаниями. Когда дым рассеивается, видно, что танк не удалось уничтожить.
Военные действия в Сирии начались в 2011 году. В них задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.
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Армия , Войска , Оружие , Башар Асад
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