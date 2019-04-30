Попадание ракеты в сирийский танк сняли на видео

Бойцы повстанческой группировки «Сирийская свободная армия» (ССА) засняли на видео прямое попадание ракеты в танк Сирийской арабской армии (САА). Ролик публикует Al-Masdar News.

Сообщается, что видео было сделано на севере сирийской провинции Латакия. На кадрах видно, как бойцы выпускают в сторону танка противотанковую управляемую ракету, а на ее попадание в боевую машину реагируют религиозными восклицаниями. Когда дым рассеивается, видно, что танк не удалось уничтожить.