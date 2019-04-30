В США рассказали о каннибализации F-35

Примерно треть периода с мая по ноябрь 2018 года истребители пятого поколения F-35 Lightning II из-за нехватки запасных частей находились в нелетном состоянии, сообщает Air Force.

Согласно последнему отчету Счетной палаты США , на которое ссылается издание, имеющиеся в распоряжении военных запасные детали зачастую не подходят для ремонта и обслуживания действующих самолетов. Например, около 44 процентов комплектующих, полученных несколько лет назад Корпусом морской пехоты (КМП), несовместимы с последними F-35B Lightning II, а поставки подходящих элементов затягиваются из-за логистических и организационных проблем.

War is Boring отмечает, что сложившаяся ситуация в отдельных случаях привела к необходимости каннибализации некоторых F-35 Lightning II.

В апреле Nikkei сообщило, что программное обеспечение истребителей пятого поколения F-35A Lightning II и F-22 Raptor могло быть взломано во время обновления.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской корпорацией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).