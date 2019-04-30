В США объяснили появление «Мертвой руки» у СССР

Комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука») создан по причине ограниченной возможности СССР гарантированно отслеживать пуски американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) одновременно космическими и наземными средствами, пишет в блоге Russian Nuclear Forces Project американский военный эксперт Павел Подвиг

Специалист отмечает, что космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении не добавлял Советскому Союзу какого-либо заметного выигрыша по сравнению с наземной компонентой во времени для принятия решения о нанесении встречного удара, в отличие от Соединенных Штатов , стратегия которых предусматривала принятие такого решения, основываясь на данных двух эшелонов.

По этой причине, пишет эксперт, советское руководство не рассчитывало оперативно принять решение о встречном ударе, вместо этого полагаясь на ответный (и ответно-встречный). По словам Подвига, гарантировать ответный удар должен был «Периметр», который запускался при выполнении определенных условий, вероятно, при потере связи с центральным командованием и падении американской ядерной боеголовки на советскую территорию.

По мнению эксперта, хотя Россия модернизировала советский комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом, маловероятно, что страна в настоящее время в состоянии оперативно принять решение о нанесении встречного удара. «Я не вижу причин, по которым сегодняшние базовые принципы управления и контроля отличались бы от вчерашних», — заключает Подвиг.