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Российские военные корабли подошли к границам Латвии 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Три корабля военно-морского флота (ВМФ) России вошли в эксклюзивную экономическую зону Латвии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.
Национальные вооруженные силы Латвии сообщили агентству, что в 12 морских милях от границы республики замечены фрегат «Бойкий», корвет «Пассат» и десантный корабль «Минск». Корабли входят в состав ВМФ Российской Федерации. Участок вод, в котором они находятся, является эксклюзивной экономической зоной Латвии.
Министерство обороны Латвии отмечает, что за последние четыре года российские самолеты и суда пересекали границу Латвии около тысячи раз.
В октябре 2016 года президент Литвы Даля Грибаускайте заявляла, что демонстрация военной мощи России в Прибалтике представляет угрозу не только для региона, но и для всей Европы. С подобным заявлением она выступила, комментируя сообщения о возможном появлении в Балтийском море российских кораблей, способных нести ядерные боеголовки.
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Комментарии
Армия , Оружие , Даля Грибаускайте , Интерфакс , Латвия
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